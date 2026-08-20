La doar 10 ani, a creat un „nas electronic” cu AI pentru scanarea bagajelor în aeroporturi și a luat marele premiu din Silicon Valley

Hsu Ting-wei a câștigat premiul pentru cea mai bună invenție, în Silicon Valley. Sursa foto: Taiwan Invention Association via CNA

Inventatorii taiwanezi au atras recent atenția la nivel mondial prin performanța remarcabilă de la ediția din acest an a Silicon Valley International Festival 2026 (SVIIF), desfășurată în California. Ei au câștigat marele premiu al evenimentului, alături de 24 de medalii de aur și alte premii speciale, potrivit Taipei Times.

Publicația a dezvăluit, de asemenea, că printre câștigătorii remarcabili s-a numărat Hsu Ting-wei, în vârstă de 10 ani, de la Kang Chiao International School, a cărui invenție bazată pe inteligență artificială, un „nas electronic”, a obținut atât o medalie de aur, cât și premiul pentru cea mai bună invenție acordat de International Federation of Inventors' Associations.

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Inovația „nasului electronic”

Invenția lui Hsu, denumită „Novel Artificial Electronic Nose”, este o platformă inteligentă de control de securitate, fără contact, care combină un sistem de prelevare a aerului în timp real, cromatografie gazoasă cu spectrometrie de masă și tehnologie de recunoaștere a mirosurilor bazată pe inteligență artificială.

Sistemul este conceput pentru a fi instalat în spatele echipamentelor cu raze X folosite la verificarea bagajelor, în locații precum aeroporturile, adăugând un nivel de detectare chimică procesului standard de control al bagajelor.

Președintele juriului, Amin Ghafooripour, a declarat că premiul acordat lui Hsu nu a fost oferit pur și simplu pentru a-l încuraja datorită vârstei sale, ci a reprezentat o recunoaștere autentică din partea juriului. Membrii acestuia au văzut o valoare practică reală în invenție și au fost puternic impresionați de munca sa.

Înaintea ceremoniei de sâmbătă, Hsu a spus că speră ca invenția sa să poată contribui la prevenirea intrării în anumite țări a produselor din carne de porc care ar putea transporta virusul pestei porcine africane și să ajute autoritățile americane să intercepteze droguri precum fentanilul la frontieră.

Un succes important pentru inventatorii taiwanezi

Victoria lui Hsu a făcut parte dintr-un val mai amplu de succese ale inventatorilor taiwanezi la festivalul din acest an, care a atras proiecte din peste 30 de țări, împărțite în două categorii: inventatori generali și tineri cu vârste între 7 și 18 ani.

Studenții taiwanezi din spatele unei invenții numite „AllerDetect GO”, un sistem de protecție a sănătății destinat copiilor, persoanelor în vârstă și celor predispuse la alergii, au câștigat marele premiu la categoria Youth Talent Competition.

Publicul i-a aplaudat în timpul ceremoniei de închidere.

Aplicația combină funcții de detectare, alertare, înregistrare și răspuns inteligent al locuinței pentru a-i ajuta pe utilizatori să identifice mai devreme riscurile provocate de alergeni și să reducă expunerea accidentală.

Premiul al doilea la această categorie a revenit unei echipe de la Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University.

La categoria inventatorilor generali, compania Baichao Greenergy Tech Co a primit un premiu special din partea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

Un număr record de medalii de aur

Din cele 35 de proiecte prezentate de inventatorii taiwanezi la cele două categorii, aceștia au câștigat în acest an un număr record de 24 de medalii de aur, alături de opt medalii de argint și una de bronz.

Este cel mai mare număr de medalii de aur obținut de Taiwan de când țara a început să participe la SVIIF, în 2018.

Aproape fiecare echipă taiwaneză prezentă la festival a plecat acasă cu un premiu.

Matt Nuccio, membru al comitetului director al SVIIF, i-a lăudat în mod special pe tinerii participanți taiwanezi, spunând că „Taiwanul a avut câteva inovații extraordinare” și că a fost impresionat în mod deosebit de calitatea proiectelor, având în vedere vârsta fragedă a multora dintre inventatori.

Ghafooripour a adăugat că inventatorii taiwanezi au tendința de a se concentra pe aplicarea noilor tehnologii pentru soluții practice, menite să facă viața de zi cu zi mai ușoară pentru oameni.