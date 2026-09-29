Anthropic avertizează că inteligenţa artificială ar putea provoca „riscuri existenţiale pentru umanitate”

Anthropic intenţionează să aloce 518 miliarde de dolari serviciilor de cloud computing. Foto: Getty Images

Anthropic, creatorul modelului de inteligenţă artificială Claude, a avertizat potenţialii investitori în documentele sale de listare la bursă (IPO) că tehnologia sa ar putea prezenta "riscuri existenţiale pentru umanitate", a relatat marţi Financial Times, citat de EFE, potrivit Agerpres.

Compania americană dedică o parte semnificativă a documentelor riscurilor asociate cu dezvoltarea unor modele de inteligenţă artificială din ce în ce mai avansate, inclusiv "posibilitatea ca acestea să manipuleze, să şantajeze sau să dezvolte comportamente imprevizibile", potrivit publicaţiei britanice.

Documentele au fost distribuite unui grup restrâns de potenţiali investitori înainte de listarea la bursă, programată pentru această toamnă la Nasdaq din New York, a companiei conduse de Dario Amodei.

Documentele de listare la bursă informează totodată că Anthropic a înregistrat anul trecut venituri de 4,6 miliarde de dolari, de aproape 12 ori mai mult decât în anul precedent, dar a suferit o pierdere operaţională de peste 8 miliarde de dolari.

Cheltuielile operaţionale au totalizat aproape 13 miliarde de dolari, în mare parte din cauza costului resurselor informatice necesare pentru antrenarea şi rularea modelelor sale, potrivit Financial Times.

Anthropic intenţionează, de asemenea, să aloce 518 miliarde de dolari serviciilor de cloud computing, capacităţii informatice şi infrastructurii în următorii ani pentru a-şi susţine expansiunea, se arată în documente.

Ziarul notează că veniturile companiei au continuat să crească rapid în acest an, ajungând la 11,5 miliarde de dolari în al doilea trimestru, deşi şi cheltuielile sale sunt în creştere.

Pe lângă pericolele existenţiale, în documentele sale pentru investitori Anthropic recunoaşte totodată concentrarea clienţilor ca fiind unul dintre riscurile la adresa companiei, având în vedere că aproape un sfert din veniturile sale din 2025 au provenit de la doar doi clienţi, potrivit surselor consultate de ziar.

În plină dezbatere despre ameninţările pe care le-ar putea reprezenta IA, Amodei a pledat recent pentru necesitatea "încetinirii frontierei" de dezvoltare a acestei tehnologii pentru a-i consolida securitatea, o propunere susţinută de CEO-ul OpenAI, Sam Altman, şi de antreprenorul Elon Musk.