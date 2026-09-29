Opoziția din Republica Moldova a inițiat procedura suspendării președintei Maia Sandu. Grosu: „Ordine rușinoase venite de la Moscova”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Getty Images

46 de deputați din opoziția parlamentară au semnat proiectul de inițiere a procedurii de suspendare din funcție a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat liderul PDCM, Ion Chicu. La confonferința de presă au fost prezenți și reprezentanți ai partidelor PCRM, PSRM, Partidul Nostru, Alternativa și Democrația Acasă, scrie Ziarul de Gardă.

„Constatăm degradarea semnificativă a situației generale din țară pe plan social, economic și politic. (…) Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separației puterilor în stat și prin arogarea abuzivă de către președinte a competențelor celorlalte ramuri ale puterii de stat. (…) Bazându-ne pe asta, inițiem procedura de suspendare din funcție a președintei R. Moldova, Maia Sandu”, a declarat Ion Chicu.

Opoziția o acuză pe Maia Sandu de încălcarea Constituției și a legilor, inclusiv de subminarea separației puterilor în stat, încălcarea obligației de imparțialitate politică și afectarea unor drepturi și libertăți. Proiectul care o vizează pe președinta Maia Sandu urmează să fie examinat de Parlament, iar Biroul permanent va stabili data dezbaterii în plen.

„Președinta Maia Sandu a obținut încrederea a peste 930 000 de cetățeni pentru a menține pacea și securitatea în R. Moldova și a asigura direcția europeană de dezvoltare. Președinta Maia Sandu își va continua mandatul încredințat de cetățeni, inclusiv pentru a proteja ordinea constituțională, democrația și libertatea tuturor”, a transmis Administrația Prezidențială de la Chișinău.

Și liderul PAS, Igor Grosu, a venit cu o reacție la proiectul hotărârii de inițiere a suspendării din fucție a președintei semnat de opoziție.

„Am urmărit cu mare interes conferința de presă organizată de partidele lui Voronin, Dodon, Chicu, Ceban, Costiuc și Usatîi. Iată că opoziția s-a unit. Credeți că pentru a condamna dronele rusești care ne pun în pericol? Nu. Așa speram și eu. Sau pentru că au găsit soluții reale de a cumpăra gaz mai ieftin? Sau poate pentru că știu cum să aducă apă în Nistru? Sau pentru că au decis să contribuie la avansarea R. Moldova pe calea aderării la UE? Niciuna dintre acestea.

S-au unit ca s-o dea jos pe președinta Maia Sandu. Curios că nici nu au ieșit liderii acestor partide. Le-o fi fiind rușine de propria inițiativă. Poate e o comandă de mai sus și nici ei nu vor să se asocieze cu acest ordin.

(…) Cel puțin am văzut azi, încă o dată, ce-i unește. Ordinele rușinoase venite de la Moscova pentru subminarea suveranității și viitorului țării noastre. (…) Să vrei să o dai jos pe Maia Sandu înseamnă să nesocotești voința poporului și să te supui doar interesului Rusiei. Doar în interesul Rusiei este ca Moldova să-și piardă direcția spre UE, să fie folosită în războiul de agresiune pornit de Rusia împotriva Ucrainei, să-și piardă respectul și prietenii din regiune, să intre în haos și instabilitate internă. Precis nu în interesul cetățenilor”, a scris Igor Grosu pe Facebook.