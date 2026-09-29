Pîslaru crede că sunt PSD-iști care vor vota Guvernul Mureșan: Dacă înțeleg miza, vor da ”cele 30 de voturi necesare”

Dragoș Pîslaru, ministrul propus pentru Fonduri Europene, spune că sigur există oameni în PSD care vor vota Guvernul Mureșan. Foto: Agerpres

Dragoș Pîslaru, ministrul propus pentru Fonduri Europene, spune că sigur există oameni în PSD care vor vota Guvernul Mureșan.

Pîslaru a precizat că ”Partidul Social-Democrat este în acest moment într-o situaţie mai delicată decât conducerea partidului încearcă să o explice”.

”Dacă Partidul Social-Democrat votează împotriva guvernului Mureşan, înseamnă că ei vor continua această stare de instabilitate, făcând un pariu cumva în contra interesului României pe ideea că vine domnul preşedinte Grindeanu şi va fi următorul nominalizat şi vine el la putere. Asta, în limbaj de poker, se numeşte cacialma. În sensul că ei sunt gata să mizeze pe un pariu de tipul ăsta, împotriva interesului României, împotriva ideii de a avea un guvern stabil”, a precizat Dragoş Pîslaru.

El a menţionat că ”există oameni în Partidul Social-Democrat care înţeleg miza şi înţeleg că interesul partidului nu poate să fie peste interesul naţional”.

”În lumina descoperirilor legate de manevrele de culise din spatele picării guvernului din mai şi cu lucrurile care au apărut, singura şansă pentru oamenii care cu adevărat înţeleg miza şi dezvoltarea acestei naţiuni ca interes prioritar este aceea de a da cele 30 de voturi, câte mai sunt necesare, pentru ca să treacă guvernul. Între noi fie vorba, Partidul Social-Democrat n-a mai fost de mult în opoziţie reală şi este şansa cea mai bună pentru PSD să facă puncte electorale fiind în opoziţie”, a subliniat Pîslaru.

"Siegfried Mureșan a frecventat 229 de parlamentari, am numărat eu, pe calculele mele. Până la 233 mai sunt câteva voturi necesare, dar nu există promisiune din partea tuturor grupurilor unde a încercat domnul Mureşan. Noi am luat decizia împreună să facem procedurile parlamentare până la capăt, până la vot", a declarat luni liderul UDMR Kelemen Hunor.