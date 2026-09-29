Constantin Toma spune că PSD ar trebui să voteze Guvernul Mureșan: „Este un tip valabil”

Primarul municipiului Buzău spune că premierul desemnat Siegfried Mureșan poate să conducă România. Sursa foto: Facebook/Constantin Toma

Primarul municipiului Buzău, social-democratul Constantin Toma a declarat marți, pentru Agerpres, că premierul desemnat Siegfried Mureșan „este un tip valabil”, iar parlamentarii PSD ar trebui să voteze miercuri guvernul acestuia, pentru a pune capăt crizei politice.

„Ar trebui să avem guvern stabil. Siegfried Mureșan, Vasile Mureșan, cum îi zice domnul Grindeanu, este un tip valabil și poate să conducă un guvern în această perioadă mai tristă pentru țara asta. Aș dori să se strângă aceste voturi, chiar dacă au declarat și domnul Grindeanu și domnul George Simion că nu vor vota partidele lor”, a declarat primarul Constantin Toma, pentru sursa citată.

El a adăugat că premierul desemnat Siegfried Mureșan poate să conducă România, alături de garnitura de miniștri a guvernului său, în această perioadă dificilă din punct de vedere politic, economic și geopolitic.

Pe de altă parte, Toma a spus că nu este optimist în privința șanselor ca guvernul lui Siegfried Mureșan să treacă de votul din Parlament, însă parlamentarii PSD ar trebui să îi dea votul, pentru a pune capăt crizei politice din ultimele luni.

„PSD ar trebui să voteze, au declanșat această criză care durează de foarte mult timp și ar trebui să fie conștienți de faptul că au pus țara în cea mai proastă situație, probabil după 1990, și nu realizează deloc acest lucru și nu sunt responsabili deloc.

Nu sunt foarte optimist legat că va trece acest guvern, dar ar trebui ca partidele care se opun, în mod special PSD-ul care a declanșat această criză, ar trebui să fie mai responsabile sau să fie responsabili cu această țară”, a mai afirmat primarul Constantin Toma.

Pentru a fi învestit de Parlament, guvernul Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi. Plenul Parlamentului se va reuni miercuri pentru votul asupra programului și listei Cabinetului condus de prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan.