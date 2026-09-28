PSD nu susţine Guvernul Mureşan. Decizia a fost luată în unanimitate. Grindeanu: „PSD își reafirmă dorința de a guverna”

1 minut de citit Publicat la 11:52 28 Sep 2026 Modificat la 11:52 28 Sep 2026

Liderii PSD au decis să nu susțină Guvernul Mureșan. Foto: Hepta

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis luni să nu susţină Guvernul Siegfried Mureşan.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a primit programul de guvernare de la premierul desemnat cu cinci minute înainte de a începe şedinţa CPN.

Liderul social-democrat a menţionat că decizia a fost luată în unanimitate.

Grindeanu a precizat că parlamentarii PSD vor fi prezenţi la audierile din comisii ale miniştrilor propuşi şi vor fi prezenţi şi în plenul comun, miercuri, când se va da votul privind Guvernul Mureşan.

"Nu cedăm la presiuni mediatice, șantaj politic, nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, ne-au umplut spațiul public de fake news și ne-au acuzat pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament. Nu vom vota un guvern condus de Siegfried Mureșan. PSD va vota doar un guvern pro-România.

PSD își reafirmă dorința de a guverna.

Am primit programul de guvernare cu cinci minute înainte de ședința CPN.

Programul lui Mureșan este o insultă la adresa logicii economice, nu conține măsuri de reducere a sărăciei, în condițiile în care, din datele Eurostat, reiese că peste 5 milioane de români sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Nimic despre reducerea prețului la energie și combustibil, despre fermieri, IMM-uri, capitalul românesc. Zero măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă, doar concedieri, zero măsuri pentru sprijinirea producției autohtone.

Ni se spune că vor crește pensiile, dar nu se știe când.

Programul spune cum va continua austeritatea lui Bolojan”, a declarat Grindeanu.