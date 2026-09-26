Soția unui comandant al rușilor din Transnistria a fost oprită pe aeroportul din Chișinău și i s-a interzis intrarea în Moldova

1 minut de citit Publicat la 15:31 26 Sep 2026 Modificat la 15:42 26 Sep 2026

Soția comandantului adjunct al forțelor ruse din Transnistria a fost oprită pe aeroportul din Chișinău. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Soția lui Dmitri Opalev, comandant adjunct al Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din Transnistria, a fost oprită de autorități pe aeroportul din Chișinău și nu a fost lăsată să intre în Republica Moldova, scrie portalul Deschide.md. care citează publicația Zona de Securitate.

Potrivit sursei citate, informația despre interdicția aplicată Elenei Opaleva a apărut inițial pe rețelele sociale. Autoritățile de la Chișinău nu au anunțat imediat motivele pentru care acesteia i-a fost refuzată intrarea în țară.

Soțul Elenei Opaleva, locotenent-colonelul Dmitri Opalev, este adjunctul comandantului GOTR, Dmitri Zelenkov.

Șefii trupelor ruse din Transnistria au fost declarați personae non gratae pe teritoriul Republicii Moldova

În aprilie 2026, membrii conducerii GOTR au fost declarați personae non gratae în Republica Moldova. Măsura i-a vizat pe comandantul Zelenkov, pe adjuncții săi, Dmitri Opalev, Serghei Mașcenko și Serghei Șirșov, pe șeful de stat major Marat Iarulin, precum și pe Aleksei Bogomolov.

Despre acesta din urmă, Zona de Securitate a scris că ar fi implicat în scheme ilegale de finanțare a contingentului rus. Potrivit aceleiași surse, Opalev și ceilalți militari vizați, cu excepția lui Marat Iarulin, continuă să se afle pe teritoriul Republicii Moldova.

Grupul Operativ al Trupelor Ruse este dislocat în regiunea transnistreană și a fost constituit pe baza structurilor fostei Armate a 14-a sovietice.

Autoritățile de la Chișinău cer de multă vreme retragerea trupelor și munițiilor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. La Summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Federația Rusă și-a asumat angajamente privind retragerea forțelor din Transnistria, pe care însă nu și le-a respectat.