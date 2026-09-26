Fitch ridică perspectiva Bulgariei la „pozitivă”. Economia avansează cu 3%, de trei ori peste ritmul zonei euro

1 minut de citit Publicat la 14:16 26 Sep 2026 Modificat la 14:50 26 Sep 2026

Fitch ridică perspectiva Bulgariei la „pozitivă”. Economia avansează cu 3%, de trei ori peste ritmul zonei euro. Foto: Getty Images

Fitch Ratings a confirmat ratingul de credit al Bulgariei la „BBB+” și a îmbunătățit perspectiva de la „stabilă” la „pozitivă”, invocând reducerea incertitudinii politice după formarea unui guvern susținut de o majoritate parlamentară formată dintr-un singur partid, scrie Novinite.

Agenția arată că un mediu politic mai stabil ar putea crea condiții mai bune pentru avansarea reformelor structurale menite să susțină creșterea economică potențială, să îmbunătățească nivelul de trai și să consolideze guvernanța în sectorul public, pe fondul progreselor Bulgariei către aderarea la zona euro.

Fitch precizează că ratingul Bulgariei continuă să fie susținut de apartenența la Uniunea Europeană și la zona euro, precum și de indicatori solizi privind finanțele publice și echilibrul extern. Aceste avantaje sunt însă parțial contrabalansate de riscuri de supraîncălzire a economiei, inclusiv cele legate de o politică fiscală prociclică, inflație ridicată și deficite de cont curent.

Agenția notează că economia Bulgariei a continuat să crească într-un ritm de aproximativ 3% începând din 2024, în ciuda șocurilor externe și a creșterii slabe din Uniunea Europeană. Ritmul a rămas semnificativ peste media zonei euro, de aproximativ 1%.

Fitch estimează că avansul PIB va încetini treptat până la 2,4% în 2028, pe măsură ce economia va trece la o creștere mai lentă a cererii interne și la o contribuție mai puternică a exporturilor.

Agenția atrage atenția și asupra apariției unor dezechilibre macroeconomice, alimentate în principal de creșterea puternică a salariilor nominale în ultimii trei ani. Aceasta a dus la o majorare accentuată a consumului gospodăriilor și a contribuit la extinderea deficitului de cont curent, pe care Fitch îl estimează la 7,4% din PIB în 2026.

Deficitul prognozat este mult peste nivelurile înregistrate de obicei în state cu ratinguri de credit similare Bulgariei, potrivit agenției.

Fitch estimează că inflația medie anuală va ajunge la 4,9% în acest an și va rămâne peste media țărilor cu rating „BBB+” și în perioada 2027-2028.

Reducerea dezechilibrelor macroeconomice și implementarea cu succes a reformelor structurale se numără printre factorii care ar putea duce la o nouă îmbunătățire a ratingului Bulgariei.

În schimb, o deteriorare suplimentară a dezechilibrelor economice, o încetinire puternică a creșterii PIB, inclusiv pe fondul unei competitivități mai slabe, sau o creștere semnificativă a ponderii datoriei publice în PIB ar putea duce la retrogradarea ratingului.