Deficitul bugetar a scăzut cu aproape 27 de miliarde de lei și a ajuns la 2,89% din PIB. Nazare: „Să păstrăm o abordare prudentă”

Deficitul bugetar a scăzut cu aproape 27 de miliarde de lei și a ajuns la 2,89% din PIB. Foto: Getty Images

Deficitul bugetar al României a ajuns la 59,42 miliarde de lei după primele opt luni din 2026, cu aproape 27 de miliarde de lei mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, anunță Ministerul Finanțelor. Ca pondere în PIB, deficitul a coborât de la 4,51% la 2,89%. Veniturile statului au crescut într-un ritm mai rapid decât cheltuielile, însă costurile cu dobânzile continuă să pună presiune pe buget.

În perioada ianuarie-august, statul a încasat 468,1 miliarde de lei, cu 11,4% mai mult decât în primele opt luni din 2025. Cheltuielile au ajuns la 527,53 miliarde de lei, în creștere cu 4,2%.

O parte importantă a creșterii veniturilor a venit din TVA. Încasările din această taxă au ajuns la 103,35 miliarde de lei, cu 25,2% peste nivelul de anul trecut. Veniturile fiscale, în ansamblu, au crescut cu 14,3%, până la 242,69 miliarde de lei.

Dobânzile au crescut cu aproape 27%

În timp ce deficitul s-a redus, cheltuielile statului cu dobânzile au continuat să crească. Acestea au ajuns la 42,05 miliarde de lei, cu 8,86 miliarde de lei mai mult decât anul trecut, ceea ce înseamnă o creștere de 26,7%.

Cheltuielile de personal au fost de 109,04 miliarde de lei, în scădere cu 4,26 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că scăderea deficitului arată că măsurile luate până acum încep să aibă efect, dar avertizează că statul trebuie să rămână prudent cu cheltuielile.

„Trebuie să păstrăm însă, obligatoriu, o abordare prudentă în perioada următoare. Fiecare decizie de cheltuire a banului public trebuie cântărită cu responsabilitate”, a transmis ministrul.

Investițiile au ajuns la 97 de miliarde de lei

Cheltuielile pentru investiții au crescut de la 71,95 miliarde de lei în primele opt luni din 2025 la 97,05 miliarde de lei în aceeași perioadă din acest an.

Creșterea a venit în principal din proiectele finanțate cu bani europeni. Plățile pentru proiectele din cadrul financiar 2021-2027 și din PNRR au fost cu 27 de miliarde de lei mai mari decât anul trecut.

Sumele primite de România de la Uniunea Europeană și alți donatori au ajuns la 43,38 miliarde de lei, în creștere cu 37,7%.