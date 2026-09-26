Interzicerea cumulului pensie-salariu si a pensionarii anticipate, reforma ajutoarelor sociale. Ce propuneri are guvernul Mureșan

Premierul desemnat Siegfried Mureșan declară război pensionării anticipate și cumulului pensie-salariu. Foto: Agerpres

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, s-a angajat, sâmbătă, să elimine pensionarea anticipată "acolo unde aceasta se face prea rapid". Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și a recunoscut că se bazează, săptămâna viitoare, la votul în plen, pe doar 170 de voturi, insuficient pentru ca guvernul său să fie validat de forul legislativ.

El a mai spus că vrea să elimine și cumulul pensiei cu salariul la stat. De asemenea, s-a pronunțat pentru adoptarea unor criterii unitare de evaluare a beneficiarilor de ajutor de handicap, precum și pentru revizuirea Legii dialogului social și a contractelor colective de muncă care prevăd, în opinia sa, "drepturi exagerate".

Alte măsuri cuprinse în document includ:

stimularea mobilității forței de muncă, pentru conectarea zonelor cu șomaj de cele cu deficit de personal;

reformarea ajutoarelor sociale prin retragerea graduală la angajare și condiționarea beneficiilor pentru persoanele apte de muncă de participarea la muncă sau formare;

flexibilizarea muncii cu timp parțial și a muncii sezoniere, cu contribuții proporționale cu venitul efectiv;

combaterea muncii la negru prin controale bazate pe analiza de risc.

Programul prevede continuarea subvenția NEET, program european finanțat până în 2029, prin care angajatorii primesc 2.250 lei/lună timp de 12 luni pentru fiecare tânăr încadrat, cu vârsta între 16 și 30 de ani, înregistrat ca șomer la ANOFM. Patronii au obligația de a menține raportul de muncă cel puțin 18 luni.

Mureșan vrea să ajute sectorul IT cu subvenții la angajarea juniorilor

Premierul desemnat se angajează, prin programul său, să extindă subvenția la angajare pentru absolvenții de studii tehnice încadrați ca juniori în industria IT în primele 12 luni, ținta propusă fiind de 5.000 de juniori integrați anual până în 2030.

Programul de guvernare mai prevede extinderea învățământului dual și a uceniciei, cu facilități pentru firmele care formează și angajează, precum și finanțarea programelor de formare profesională pentru companii în funcție de rezultatul efectiv, care ar trebui să implice angajarea și menținerea în muncă.

Persoanele îndreptățite la indemnizația pentru creșterea copilului care aleg să revină la locul de muncă după primele 6 luni de la nașterea copilului vor putea beneficia în continuare de indemnizația pentru creșterea copilului, concomitent cu veniturile salariale, se spune în programul de guvernare.

Măsura urmărește să încurajeze întoarcerea părinților pe piața muncii fără ca această decizie să conducă la pierderea beneficiilor acordate pentru creșterea copilului.

Pe de altă parte, se are în vedere eliminarea, de la 1 ianuarie 2027, a supraimpozitării contractelor de muncă cu timp parțial pentru părinții cu mai mulți copii și pentru personalul din sănătate și educație.