O deputată a contestat desemnarea lui Mureșan în funcția de premier. Procesul se judecă cu o zi înainte de votul de învestitură

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că are în acest moment 170 de voturi, din partea PNL, USR și UDMR. Foto: Agerpres

Cu o zi înainte de votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan, la Curtea de Apel București se va judeca o sesizare depusă de o deputată a minorității italiene, care a contestat desemnarea europarlamentarului Siegfried Mureșan în funcția de premier. În exclusivitate la Antena 3 CNN, Ioana Grosan a explicat că are suficiente argumente juridice încât votul de învestitură să fie blocat. Avocatul Toni Neacșu a declarat însă că instanța nu are competența să verifice decretul semnat de Nicușor Dan și și că demersul deputatei va fi declarat inadmisibil.

Procesul în care deputata neafiliată Ioana Grosaru, aflată la primul mandat, reprezentantă în Parlament a comunității italiene, a cerut anularea decretului prezidențial de desemnare a lui Siegfried Mureșan ca prim-ministru a primit un prim termen de judecată la Curtea de Apel București pentru luni, 28 septembrie. Votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan, dacă acesta nu își depune mandatul, va avea loc marți.

Desemnarea lui Siegfried Mureșan, contestată la Curtea de Apel București

Deputata Ioana Grosaru a explicat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că inițiativa nu a fost pe placul tuturor colegilor ei din Asociația Italienilor din România, dar a susținut că un „personaj venit cu susținere din afară” nu este capabil să înțeleagă „problemele cu care ne confruntăm acum”.

„Chiar dacă avem în rândul membrilor asociației persoane care nu împărtășesc în totalitate cum gândesc și cum am acționat personal, totuși, majoritatea nu sunt de acord și și-au exprimat neîncrederea în ceea ce s-a propus și acum, exact cum în urmă am susținut propunerile președintelui, că ne-am gândit la rezolvarea acestei instabilități, ne-am dat acordul să se facă un guvern ca România să depășească problemele pe care acum țara le traversează”, a spus Grosaru.

Întrebată dacă sesizarea are suficiente argumente juridice ca să fie susținută în instanță, deputata a răspuns: „Considerăm că o să fie susținute și în instanță suficient ca să nu poată ajunge în Parlament, cu toate că, după câte se cunoaște, nu va întruni voturile necesare ca să treacă”.

Ce șanse are sesizarea să fie admisă

Totuși, avocatul Toni Neacșu a explicat că o instanță de contencios administrativ nu are competența de a verifica decretul semnat de Nicușor Dan: „Instanțele de contencios administrativ nu au pur și simplu competența de a verifica un astfel de decret”.

Avocatul a explicat că deși unele decrete emise de Președintele Românie pot fi contestate în instanță, acesta este protejat de Constituție.

„De principiu, sigur că în România este garantat accesul liber la justiție. Orice persoană se poate adresa justiției solicitând practic orice. Asta nu înseamnă că e garantat și că va primi acel ceva sau chiar că i se va analiza cererea ca atare.

Aici suntem, cred eu, totuși, într-o situație destul de clar prevăzut în legislația noastră, și anume tot ceea ce ține de raporturile dintre președinte și Parlament este exclus, potrivit Constituției, de la controlul judecătoresc, adică nu poate fi atacat în justiție în contencios administrativ sau oriunde în altă parte.

Decretul acesta de desemnare a unui candidat face parte din această relație specială care se stabilește între președinte și Parlament în procedura constituțională de formare a unui nou guvern.

Altfel spus, este practic inadmisibil ca instanțele de judecată să analizeze în vreun fel decretele pe care Președintele României le emite în această procedură. E vorba de acest decret. Alte decrete, sigur, pot fi atacate în justiție. Acesta nu poate.

Singura modalitate în care se poate contesta un astfel de decret ar fi o eventuală sesizare la Curtea Constituțională, dar sigur, acolo e un control specializat, nu poate sesiza oricine. E vorba de un conflict juridic de natură constituțională, care înțeleg că nici nu s-a pus problema să se invoce așa ceva”, a explicat el.

Avocatul a concluzionat că demersul deputatei va respins de Curtea de Apel București.

„Există și niște prevederi legale prin legea contenciosului administrativ, există și Constituția. Pe de altă parte, sigur că da, dacă este făcută de juriști, de avocați, probabil că au găsit ceva argumente, însă eu personal nu mă aștept să se meargă foarte departe cu soluționarea acestei cereri. Este ceea ce numim noi juriști inadmisibilitate, în sensul că nu poți cere instanței să anuleze un decret al președintelui emis în această procedură”, a spus Toni Neacșu la Antena 3 CNN.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că are în acest moment 170 de voturi, din partea PNL, USR și UDMR. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare însă 233. Prim-ministrul desemnat are termen limită marți, 29 septembrie, să strângă majoritatea parlamentară de care are nevoie. PSD și AUR au anunțat deja că nu vor vota Guvernul Mureșan.