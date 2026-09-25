Grindeanu: Energia şi preţul acesteia trebuie să fie prioritatea numărul unu a viitorului Guvern

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: Facebook

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Reşiţa, că energia şi identificarea unor soluţii pentru reducerea preţului energiei trebuie să reprezinte prioritatea numărul unu a viitorului guvern, înaintea investiţiilor în infrastructură sau sănătate.

"Eu cred că dacă e să existe prioritatea numărul unu a viitorului Guvern, prima prioritate trebuie să fie energia. Înainte de autostrăzi, chiar oricât de dragi îmi sunt, înainte de spitale, înainte de orice. Energia, preţul la energie şi soluţii pentru acest domeniu", a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a susţinut că există soluţii pentru problemele din domeniul energiei, însă acestea trebuie identificate printr-o abordare bazată pe "bună credinţă".

"Şi soluţii există. Pentru că, dacă te apleci şi ai bună credinţă, găseşti astfel de soluţii. Dar vă asigur că, din perspectiva noastră, este prima prioritate", a spus Sorin Grindeanu.

El a adăugat că un preţ redus al energiei are efecte nu doar asupra cheltuielilor populaţiei, ci şi asupra competitivităţii economiei româneşti.

"Pentru că o energie ieftină înseamnă competitivitate. Dincolo de ceea ce plăteşte fiecare român la pompă sau la factura de energie electrică, înseamnă şi competitivitatea economică", a declarat preşedintele PSD.

Potrivit acestuia, România se confruntă în prezent cu un deficit de energie, situaţie care afectează competitivitatea unor sectoare economice şi contribuie, în opinia sa, la deciziile unor companii de a-şi reloca activităţi în afara ţării.