Surse: Fosta judecătoare Andrea Chiș este propunerea pentru Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan

Fosta judecătoare Andrea Chiș este propunerea PNL-USR-UDMR pentru ministerul Justiției în Guvernul Mureșan, potrivit unor surse politice. Aceasta propunere a fost făcută după ce Dominic Fritz a încercat să obțină ministerul pentru USR, însă Kelemen Hunor s-a opus. Ulterior, Bolojan, Fritz și Kelemen au convenit să propună un independent. Andrea Chiș s-a pensionat din magistratură în 2023, la 52 de ani.

Fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Andrea Chiș era lector la Facultatea de Drept a UBB Cluj, unde preda procedură civilă, însă a demisionat în acest an după ce a apărut în documentarul Recorder.

„Am avut o carieră de peste 28 de ani în magistratură, parcursă de la Judecătoria Cluj Napoca până la Curtea de Apel Cluj și Consiliul Superior al Magistraturii, unde am dat voce reformei din sistemul judiciar.



În paralel, am fost timp de mulți ani lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, pregătind generații de studenți nu doar la disciplina Drept procesual civil, al cărei titular am fost, ci și cu privire la etica și valorile profesiilor juridice.



M-am retras din magistratură la începutul anului 2023, rămânând o voce publică în dezbaterea despre statul de drept și încrederea în actul de justiție.



Mi-am dat demisia și din învățământul juridic, pe care îl consider responsabil pentru modul în care funcționează azi sistemul judiciar, reorientându-mă spre psihologie”, se descrie fosta judecătoare, potrivit paginii de Linkedin.

Liderii PNL, USR și UDMR au depășit blocajul de la discuțiile pentru Guvernul Mureșan și au stabilit cum ar urma să fie împărțite ministerele.

Ce ministere va avea PNL

Conducerea PNL se va întruni vineri într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a vota această listă.

Ministerul Afacerilor Interne: Mircea Abrudean;

Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare;

Ministerul Muncii: Raluca Turcan;

Ministerul Educației: Mihai Dimian;

Ministerul Sănătății: Oana Gheorghiu;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru;

Ministerul Energiei: Sebastian Burduja;

Ce ministere va avea USR

Cu excepția lui Cătălin Drulă, care a mai fost ministrul Transporturilor în trecut, celelalte patru nume de pe lista USR sunt miniștrii care ocupă în prezent aceste funcții în Guvernul Bolojan. USR va avea tot vineri o ședință a comitetului politic pentru a apoba această listă:

Ministerul Apărării: Radu Miruță;

Ministerul Mediului: Diana Buzoianu;

Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă;

Ministerul Economiei: Irineu Darău;

Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu;

Ce ministere va avea UDMR

Și UDMR vrea să își păstreze miniștri din actualul Guvern. Potrivit surselor Antena 3 CNN, formațiunii maghiare i-ar reveni trei ministere: