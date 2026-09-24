Surse. Prima schiță a Guvernului Mureșan: un independent la Justiție, Turcan se întoarce la Muncă, Nazare rămâne la Finanțe

Pentru ca Executivul lui Mureșan să treacă de Parlament ar fi nevoie de 233 de voturi, pe care premierul desemnat nu le are în acest moment. Sursa foto: Hepta/ Mediafax foto/ Andreea Alexandru

Liderii PNL, USR și UDMR par să fi depășit blocajul de la discuțiile pentru Guvernul Mureșan și au schițat, în mare parte, cum ar urma să fie împărțite ministerele. Potrivit surselor Antena 3 CNN, PNL ar urma să aibă șapte ministere, USR-ului i-ar reveni cinci, în timp ce UDMR va avea trei ministere. Un minister rămâne neîmpărțit, cel al Justiției, unde va fi un independent.

Pe listele partidului se regăsesc nume cunoscute: Tanczos Barna ar urma să fie șef la Agricultură, Raluca Turcan va reveni la Muncă, în timp ce Nazare va rămâne la Finanțe. Cei de la USR vor să îi păstreze în funcție pe cei patru miniștri și apare un nume nou: Cătălin Drulă.

Cum arată prima schiță a Guvernului Mureșan

După ce miercuri discuțiile de la Palatul Victoria s-au împotmolit din cauza pretențiilor prea mare ale președintelui USR, Dominic Fritz, potrivit surselor Antena3.ro, joi, cei trei lideri au reușit să împartă ministerele. Nu au încă o majoritate parlamentară. PSD și AUR au reiterat astăzi că nu au de gând să voteze acest guvern. Sorin Grindeanu i-a cerut chiar lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul cât mai rapid.

Pare însă că cele trei partide care l-au propus și îl susțin pe premierul desemnat Siegfried Mureșan merg înainte și fără siguranța unei majorități.

Ce ministere va avea PNL

Conducerea PNL se va întruni vineri într-o ședință a comitetului politic pentru a vota această listă. Până atunci mai au loc discuții, numele nu sunt definitive:

Ministerul Afacerilor Interne: Mircea Abrudean;

Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare;

Ministerul Muncii: Raluca Turcan;

Ministerul Educației: Mihai Dimian;

Ministerul Sănătății: Oana Gheorghiu;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru;

Ministerul Energiei: Sebastian Burduja;

Ce ministere va avea USR

Cu excepția lui Cătălin Drulă, care a mai fost ministrul Transporturilor în trecut, celelalte patru nume de pe lista USR sunt miniștrii care ocupă în prezent aceste funcții în Guvernul Bolojan. USR va avea tot vineri o ședință a comitetului politic pentru a apoba această listă:

Ministerul Apărării: Radu Miruță;

Ministerul Mediului: Diana Buzoianu;

Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă;

Ministerul Economiei: Irineu Darău;

Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu;

Ce ministere va avea UDMR

Și UDMR vrea să își păstreze miniștri din actualul Guvern. Potrivit surselor Antena 3 CNN, formațiunii maghiare i-ar reveni trei ministere:

Ministerul Agriculturii: Tanczos Barna;

Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila;

Ministerul Culturii: indecis;

Un singur minister rămâne neîmpărțit, cel al Justiției. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor ar fi convenit ca un independent să ocupe această funcție.

Siegfried Mureșan nu a strâns cele 233 de voturi necesare

Pentru ca Executivul lui Mureșan să treacă de Parlament ar fi nevoie de 233 de voturi, pe care premierul desemnat nu le are în acest moment.

Într-un interviu la Euronews România, liderul UDMR a făcut și calculele pentru câte voturi ar putea să strângă Mureșan și a declarat că dacă va fi scorul sub 233, înseamnă că și a doua condiție privind căderea unui al doilea guvern este îndeplinită și ne apropiem de anticipate.

„Cifrele nu mint. Vrei, nu vrei, faci un calcul și îți dai seama că, în acest moment, avem 171 de voturi, în condițiile în care toată lumea din PNL, USR și UDMR votează pentru. La care se adaugă voturile minorităților, dar nu știu cum vor vota ei. La 188 ajungem. Deci suntem departe încă de 233. (...)Cu cei care au plecat din toate părțile posibile și imposibile, care s-au aliat sau nu la vreun grup, ajungi la 208”, a spus Kelemen Hunor.

Fără susținerea PSD sau AUR, Siegfried Mureșan nu are de unde să strângă cele 233 de voturi pentru a fi învestit în funcție, iar ambele partide au spus că nu au de gând să-l voteze.