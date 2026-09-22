Siegfried Mureșan a prezentat în fața PNL strategia pentru vot. Liberalii îl presează pe Nicușor Dan să amenințe PSD cu anticipate

Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Foto: Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a transmis, marți, liberalilor că se va prezenta la votul din Parlament „din respect pentru președintele României și pentru procedura constituțională”. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Mureșan a spus că, în acest moment, există două variante: formarea unui guvern condus de el sau organizarea de alegeri anticipate. El a prezentat și câteva dintre măsurile pe care le are în vedere pentru programul de guvernare.

În ședința PNL de marți, Siegfried Mureșan le-ar fi explicat liberalilor că se va prezenta la votul din Parlament pentru a prezenta propria viziune asupra României și pentru ca alegătorii să poată vedea cum votează fiecare partid. El ar mai fi spus că vrea o „Românie pro-europeană, reformată”.

El a prezentat și câteva dintre măsurile le are în vedere. Printre acestea se numără reducerea numărului de parlamentari, comasarea unor agenții, reforma pensiilor speciale și îmbunătățirea managementului companiilor de stat.

El ar mai subliniat că nu e nevoie de alte creșteri de taxe și impozite și nici a TVA-ului.

Acesta a mai spus că, în cazul în care actualul blocaj politic nu poate fi depășit, există varianta alegerilor anticipate.

„E clar că președintele României nu a fost favorabil până acum scenariului alegerilor anticipate; dar e clar că acum sunt două variante: guvernul nostru sau alegeri anticipate”, ar fi afirmat premierul desemnat, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Discuțiile au loc în condițiile în care PSD a decis luni că nu poate susține prin vot Guvernul Mureșan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a recomandat premierului desemnat să-și depună mandatul dacă nu poate construi o majoritate.

De asemenea, premierul desemnat a anunțat luni seară, la ProTV, că nu are de gând să își depună mandatul și va merge la votul de învestitură din Parlament, chiar dacă nu are voturile social-democraților.

Europarlamentarul ignoră astfel avertismentul președintelui UDMR, Kelemen Hunor, care a spus că ar fi o „pierdere de vreme” să se prezinte în fața Parlamentului fără să aibă o majoritate și i-a cerut să depună mandatul dacă nu are cele 233 de voturi.

Totuși, Mureșan a adăugat că are de gând să încerce să aibă un „dialog civilizat” cu PSD, în ciuda deciziei anunțate după ședința Biroului Permanent Național.