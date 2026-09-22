Siegfried Mureşan începe să își prezinte programul de guvernare în Parlament. A anunțat discuții cu PNL, USR și UDMR

Siegfried Mureşan începe să își prezinte programul de guvernare în Parlament. Foto: Agerpres

Premierul desemnat, europarlamentarul Siegfried Mureşan, a anunțat marți că începând de astăzi își prezintă programul de guvernare în Parlamentul României. Astăzi se va întâlni cu parlamentarii PNL şi USR, iar miercuri cu cei de la UDMR.

„Începând de astăzi, prezint programul de guvernare în Parlamentul României. Încep cu grupurile parlamentare ale partidelor care au susţinut încă de la început nominalizarea mea pentru funcţia de prim-ministru”, a scris Siegfried Mureşan, pe Facebook.

De asemenea, premierul desemnat a prezentat și programul întâlnirilor cu partidele: „Astăzi, ora 16:00 - Partidul Naţional Liberal; Astăzi, ora 17:00 - Uniunea Salvaţi România; Mâine, ora 8:30 - Uniunea Democrată Maghiară din România".

„Vom discuta priorităţile programului de guvernare, precum şi calendarul şi procedura parlamentară pentru depunerea programului şi a listei miniştrilor, audierea miniştrilor propuşi şi votul final din Parlamentul României”, a adăugat Mureşan.

Tot marți, acesta a explicat de ce va continua politicile începute de Ilie Bolojan: „Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de „austeritate” a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de „austeritate”. Eu cred exact contrariul", a scris Mureșan pe Facebook.

El a precizat că va continua să reducă risipa banului public, pentru că asta înseamnă "responsabilitate față de banii oamenilor”: „Vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa și să cerem performanță acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor. Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate față de banii oamenilor. Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți”.

Siegfried Mureșan a anunțat luni seară, la ProTV, că nu are de gând să își depună mandatul și va merge la votul de învestitură din Parlament, chiar dacă nu are voturile social-democraților. Europarlamentarul ignoră astfel avertismentul președintelui UDMR, Kelemen Hunor, care a spus că ar fi o „pierdere de vreme” să se prezinte în fața Parlamentului fără să aibă o majoritate și i-a cerut să depună mandatul dacă nu are cele 233 de voturi.

Totuși, Mureșan a adăugat că are de gând să încerce să aibă un „dialog civilizat” cu PSD, în ciuda deciziei anunțate luni după ședința Biroului Permanent Național.

Luni, Grindeanu a anunțat că încă nu fusese contactat de Mureșan pentru discuții, ci doar de Ilie Bolojan, care i-a cerut să se întâlnească.

Într-un interviu la Antena 3 CNN, Sorin Gridneanu a declarat luni doar PSD poate să facă reforma administrației publice locale și că el, „în locul domnul Siegfried Mureșan”, și-ar depune rapid mandatul.

Sorin Grindeanu a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că PSD nu este „interesat” de trocuri politice, cum ar fi o rotativă guvernamentală cu Guvernul Mureșan, în schimbul votului social-democraților pentru învestirea acestuia..