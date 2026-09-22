Reacția AUR la stenogramele în care apare numele lui George Simion: „Aceasta e dovada că avem de-a face cu un proces politic”

Președintele AUR, George Simion. Foto: Hepta

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a reacționat, marți, după ce Călin Georgescu a spus, potrivit stenogramelor, că „misiunea” sa era „să deconspire tot sistemul, inclusiv pe Simion, la final”. „Aceasta e dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic”, a spus purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefan Avramescu.

„Aceasta e dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic. Care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu: refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an, care ar dovedi o intenție de fugă? Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu”, a spus el.

Astfel, AUR „consideră acest nou dosar ca parte a loviturii de stat”.

„Am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat”, a subliniat Avramescu.

Numele liderului AUR, George Simion, apare în discuțiile dintre Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen. Potrivit unor surse judiciare, în referatul procurorilor apar înregistrări ale discuției dintre cei doi, în care Călin Georgescu îi transmite lui Rusen care este „misiunea sa”. De asemenea, cei doi discutau în 2025 despre cum ar putea obține sprijin de la politicieni suveraniști din Italia, printre care și Matteo Salvini.

În stenogramele din referatul prin care procurorii DIICOT cer arestarea pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, fostul candidat la prezidențiale îi spune omului de afaceri că „misiunea” sa este să deconspire tot „sistemul”, inclusiv pe „Simion” (n. r. - George Simion).

Călin Georgescu plănuia să plece și să se stabilească în Italia după ce ar fi scăpat de controlul judiciar în dosarul de tentativă la lovitură de stat. Chiar voia să își cumpere o vilă în regiunea Toscana, una dintre cele mai scumpe din țară și i-ar fi cerut omului de afaceri Ionel Rusen să-i găsească o proprietate care să îndeplinească mai multe condiții: să fie izolată, să aibă teren și o anexă „pentru servitori”.

Georgescu i-ar mai fi spus acestuia că banii nu erau o problemă: „Financiar avem tot ce ne trebuie”.