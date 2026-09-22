Arabia Saudită repornește oleoductul vital pentru exportul petrolului. Conducta „Est-Vest” asigură 5% din oferta mondială de petrol

1 minut de citit Publicat la 13:45 22 Sep 2026 Modificat la 13:45 22 Sep 2026

Conducta „Est-Vest” transporta între 4% și 5% din oferta mondială de petrol. Foto: GettyImages

Arabia Saudită a reluat operațiunile la conducta sa Est-Vest și ar putea relua exporturile din portul Yanbu de la Marea Roșie marți, au declarat trei surse pentru Reuters.

Atacurile cu drone ale rebelilor Houthi au forțat Arabia Saudită să închidă conducta Est-Vest pe 13 septembrie, oprind încărcările de țiței în portul Yanbu al regatului.

Conducta, lungă de 1.200 de kilometri, a ajutat Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol brut din lume, să evite strâmtoarea Ormuz.

Conducta transporta între 4% și 5% din oferta mondială de petrol, a relatat agenția de presă Reuters, citând companii de monitorizare a transporturilor maritime și analiști.

Perturbările în aprovizionarea cu țiței au împins în sus prețurile produselor rafinate, precum benzina și motorina. Prețul motorinei în SUA a atins un nivel record vineri, depășind în medie 6 dolari pe galon.

Houthii vizează infrastructura petrolieră și transporturile maritime saudite în cadrul unei blocade declarate recent. Avansurile recente ale grupării aliate cu Iranul o apropie de o importantă bază americană din Djibouti.

Conflictul care se agravează în Orientul Mijlociu se află acum în a șaptea lună, după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, iar Donald Trump a declarat că războiul se va încheia în patru-șase săptămâni.