Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația care apare pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu, și cu ce se ocupă

5 minute de citit Publicat la 12:26 22 Sep 2026 Modificat la 12:26 22 Sep 2026

Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu o legitimație falsă cu Ordinul Cavalerilor de Malta, pe numele lui. Sursa foto: Antena 3 CNN

Numele Ordinului Cavalerilor de Malta a apărut în centrul atenției după ce anchetatorii au găsit, în timpul perchezițiilor efectuate la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, o legitimație prezentată drept document „diplomatic” al Ordinului. Reprezentanții oficiali ai Ordinului Suveran Militar de Malta au precizat însă că Georgescu nu este membru al organizației și că documentul respectiv „este în întregime falsificat”.

„Confirmăm că persoana în cauză nu este membru al Ordinului Suveran Militar de Malta și că nu am emis niciodată un astfel de document. Așa cum s-a semnalat corect în presă, în România există mai multe ordine false (așa-numitele „ordine de imitație”) care au folosit uneori în mod abuziv simbolurile noastre.”, a comunicat Ordinul de Malta.

Iată ce este, de fapt, Ordinul Cavalerilor de Malta și de ce are o organizație fără teritoriu propriu relații diplomatice cu zeci de state?

Un ordin vechi de aproape un mileniu

Denumirea oficială a organizației este Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta. Este cunoscut în mod obișnuit drept Ordinul de Malta sau Cavalerii de Malta.

Originile sale merg până în Evul Mediu, când membrii ordinului cunoscut drept Cavalerii Ospitalieri se ocupau de îngrijirea pelerinilor și a bolnavilor în Țara Sfântă. Ordinul a primit recunoaștere papală în anul 1113. De-a lungul secolelor, organizația a avut și un rol militar, protejând pelerini și participând la apărarea teritoriilor creștine din Orient.

După ce ordinul a ajuns să controleze insula Malta, numele de „Cavalerii de Malta” a devenit consacrat. În 1798, ordinul a pierdut controlul asupra insulei, în timpul campaniei lui Napoleon. De atunci, nu mai are un teritoriu național propriu și nici o armată în sensul unui stat modern. Astăzi își păstrează însă tradițiile cavalerești și militare.

Sediul guvernului Ordinului se află la Roma.

Este Ordinul de Malta un stat?

Aici lucrurile devin mai neobișnuite.

Ordinul se consideră un subiect suveran al dreptului internațional, deși nu deține un teritoriu național propriu comparabil cu cel al unui stat. Statutul său este recunoscut în relațiile internaționale, iar Ordinul are relații diplomatice cu peste 100 de țări și cu Uniunea Europeană. De asemenea, are statut de observator permanent la Organizația Națiunilor Unite.

Pe scurt, Ordinul nu este „o țară ascunsă” și nici nu trebuie confundat cu Republica Malta. Este o instituție religioasă catolică cu o formă particulară de suveranitate recunoscută în dreptul internațional.

În prezent, Ordinul spune că are relații diplomatice cu 115 state, iar rețeaua diplomatică este folosită în principal pentru a sprijini activitățile sale umanitare.

Ce fac astăzi Cavalerii de Malta?

Imaginea medievală a cavalerului în armură nu mai descrie activitatea principală a organizației.

În prezent, misiunea centrală a Ordinului este una umanitară, medicală și socială. Organizația spune că este activă în aproximativ 130 de țări și desfășoară programe pentru persoane sărace sau vulnerabile, refugiați, bolnavi și victime ale războaielor și dezastrelor naturale.

Printre activități se numără acordarea de asistență medicală, ajutor de urgență, sprijin pentru refugiați și persoane strămutate, distribuirea de medicamente și alimente și programe sociale.

Organizația are peste 13.500 de membri, alături de zeci de mii de voluntari și angajați, dintre care o mare parte lucrează în domeniul medical.

Cine poate deveni cavaler al Ordinului de Malta?

Contrar imaginii potrivit căreia Ordinul ar fi format exclusiv din aristocrați și urmași ai unor familii nobile, majoritatea membrilor actuali sunt laici.

Potrivit Ordinului, membrii sunt admiși prin invitație și trebuie să aibă o conduită catolică și să fi demonstrat implicare în activitățile și operele organizației. Există mai multe categorii de membri, iar unii dintre cei mai dedicați Ordinului depun voturi religioase.

Așadar, simpla apariție a numelui „cavaler” pe un document nu înseamnă automat că persoana respectivă este membră a Ordinului. Apartenența este stabilită prin procedurile oficiale ale organizației.

Români care au fost „cavaleri de Malta”

Ordinul de Malta a avut membri români și înainte de perioada comunistă. Printre personalitățile românești menționate în surse istorice ca membri ai Ordinului se numără Regele Carol al II-lea, Regina Maria, Prințul Nicolae, Alexandru Vaida-Voevod, generalul Nicolae Condeescu, diplomatul George Barbu, Valer Pop, Ion Soneriu și Constantin Argetoianu.

Acesta din urmă a fost primul președinte al Asociației Române a Cavalerilor de Malta, după Revoluție, potrivit unei relatări publicate în 2002 cu ocazia vizitei Marelui Maestru al Ordinului în România.

De ce are nevoie un ordin religios de ambasade?

Relațiile diplomatice reprezintă una dintre particularitățile Ordinului de Malta.

Organizația are ambasade și reprezentanți diplomatici în numeroase țări. Potrivit explicațiilor oficiale, diplomația este strâns legată de activitatea umanitară: relațiile cu guvernele facilitează accesul organizațiilor Ordinului în zone afectate de conflicte sau dezastre și pot ajuta la transportul și distribuirea rapidă a echipamentelor medicale și a ajutoarelor.

Ordinul se descrie drept neutru, imparțial și apolitic.

România se numără printre statele cu care Ordinul Suveran Militar de Malta are relații diplomatice.

Ce legătură are legitimația găsită la Călin Georgescu?

În timpul perchezițiilor de la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia a fost găsită o legitimație intitulată „DIPLOMATIC ID”, care aparent ar fi fost emisă de Ordinul de Malta.

Documentul conținea numele și fotografia lui Georgescu și îl prezenta drept „senator”, cu funcția de „Prior of United States of America”.

Însă Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România a transmis că Călin Georgescu nu este membru al Ordinului și că organizația nu a emis nicio legitimație pe numele său. Reprezentanții Ordinului au atras atenția și asupra existenței unor așa-numite „ordine de imitație”, organizații care folosesc denumiri și simboluri asemănătoare celor ale Ordinului autentic.

Prin urmare, documentul găsit în casa lui Georgescu nu trebuie confundat cu un act oficial emis de Ordinul Suveran Militar de Malta.

Mai mult, Ordinul avertizează în mod oficial că în lume există organizații care folosesc denumiri și simboluri asemănătoare pentru a se prezenta drept ordine autentice ale Sfântului Ioan. Organizația recomandă verificarea unor astfel de documente prin intermediul ambasadelor, asociațiilor naționale sau marilor priorate oficiale.

De ce este importantă diferența dintre Ordinul de Malta și „ordinele de imitație”?

Pentru publicul larg, denumirile pot fi ușor de confundat.

Ordinul autentic are o istorie de aproape 1.000 de ani, o structură instituțională proprie, relații diplomatice cu numeroase state și o rețea internațională de organizații medicale și umanitare.

În același timp, chiar Ordinul avertizează că există grupări care folosesc numele, simbolurile sau denumiri asemănătoare fără să aibă vreo legătură oficială cu el.

În cazul documentului găsit la Călin Georgescu, poziția oficială este fără echivoc: Ordinul de Malta spune că nu l-a emis și că Georgescu nu este membru al organizației, iar „documentul prezentat în presă este în întregime falsificat și nu are nicio legătură cu Ordinul Suveran de Malta”.