"Un job, o firmă, vând mere. Ceva de ochii lumii". Cum plănuia Călin Georgescu "să se securizeze" pe el și pe "băieții lui" în Italia

Călin Georgescu a fost dus la audieri la DIICOT, după 9 ore de percheziții la vila sa din Mogoșoaia. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Călin Georgescu ar fi făcut demersuri pentru a fugi în Italia și pentru a obține azil politic, atât pentru el, cât și pentru persoane din anturajul său, susțin procurorii DIICOT care cer la Tribunalul București arestarea preventivă a acestuia și a lui Ionel Rusen pentru 30 de zile. Probe existente la dosar arată că în Italia, Georgescu își căuta o casă, dar și "un job de ochii lumii", astfel încăt să nu fie extrădat dacă se va cere, au declarat surse judiciare.

Astfel, Georgescu ar fi discutat cu Rusen despre identificarea și cumpărarea unui imobil în Italia, indiferent de cost, pentru a intra „sub incidența legii italiene” și a fi astfel „securizat”, potrivit unor surse judiciare.

Procurorii susțin că Georgescu era la curent cu existența dosarului penal și considera că ancheta se afla într-o stare de „adormire”, afirmând că „nu ar fi nicio probă”, conform acelorași surse.

Potrivit procurorilor, în discuțiile referitoare la plecarea în Italia, Georgescu ar fi spus că trebuie să facă demersuri pentru obținerea azilului politic „atât pentru el, cât și pentru băieții ăștia ai mei”, referindu-se inclusiv la Ionel Rusen.

Anchetatorii susțin că, în acest context, Georgescu i-ar fi cerut lui Rusen să identifice și să achiziționeze un imobil în Italia. Potrivit referatului, acesta ar fi urmărit ca locuința să îndeplinească anumite condiții, inclusiv să aibă o anexă destinată „servitorilor”. Procurorii interpretează aceste demersuri drept pregătiri pentru a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată.

CĂLIN GEORGESCU: În momentul în care am ajuns acolo, eu am ceva, dar asta vreau partea a doua să îți spun. Am nevoie de la ei să mă securizeze. Adică să intru sub incidența legii italiene, adică să-mi facă pașaportul pe (n.n. neinteligibil), o săptămână. Adică să nu mă țină mult cu povestea asta.

RUSEN IONEL: Da. Da.

CĂLIN GEORGESCU: Am pașaport, iau copiii și gata! Și sigur, oamenii mei.

RUSEN IONEL: Da.”, potrivit unor surse judiciare.

Călin Georgescu făcea planuri pentru un job de fațadă în Italia, ca să nu fie extrădat, potrivit surselo judiciare citate.

”CĂLIN GEORGESCU: Unde se duce cu un om sau cine e pe acolo, prin zonă. Îi dau ei... așa... Vede câteva locații, mai multe. Repet! Încă o dată! Dacă și e o altă zonă, dar tot în Toscana, cu ți-am... te-am rugat. O casă cu încă una lângă sau ceva în curtea aia, sau în spatele curții, sau cum sunt ele făcute.

RUSEN IONEL: Da. Da. Da.

CĂLIN GEORGESCU: Și alta undeva în zonă, micuță. Important e (n.n. neinteligibil)

RUSEN IONEL: Da. Da. Da. Să ai propriet... Dacă faci... Dacă ai proprietate, după aia e foarte ușor...

CĂLIN GEORGESCU: Păi, sigur! Cont în bancă, proprietate, școală pentru copii.

RUSEN IONEL: Da.

CĂLIN GEORGESCU: Îî... Un job sau o firmă... Iarăși... Apoi o să mă ajute să... Nu știu... Vând mere, sau... (n.n. râde)

RUSEN IONEL: Da.

CĂLIN GEORGESCU: E ceva de ochii lumii. Îmi dau seama ce ar trebui să fie.

RUSEN IONEL: O să văd ce zic ei și cum... astea... și văd...

CĂLIN GEORGESCU: Oricum, o să mai circuli și tu acolo și... Dar important e să nu detecteze nimeni nimic. Asta mă interesează cel mai mult. Să nu care cumva să se afle, să nu care cumva să existe vreun miros de orice gen.

RUSEN IONEL: Da. Da.”

În același document, procurorii DIICOT susțin că Georgescu și Rusen trebuie arestați preventiv pentru 30 de zile. În cazul coinculpatului Massimiliano Arena, anchetatorii au precizat că urmează procedura de citare pentru a-i aduce la cunoștință calitatea de suspect, precum și drepturile și obligațiile procesuale.

Potrivit procurorilor, investigațiile au indicat că Massimiliano Arena a făcut anterior obiectul unor investigații jurnalistice în Italia.

Procurorii menționează că, potrivit acestor investigații, societatea Wealth Bank Capital LLC, în cadrul căreia Arena ar fi deținut funcția de director, nu ar fi fost autorizată de Banca Italiei să ofere servicii bancare în Italia. Potrivit acelorași informații, societatea ar fi folosit o licență emisă de o presupusă autoritate financiară din insula Mwali, parte a arhipelagului Comorelor.

Potrivit surselor citate, la dosar sunt stenograme cu discuțiile purtate de Georgescu și Rusen în mașină, din care rezultă că Georgescu știa despre existența dosarului penal și considera că ancheta se afla într-o stare de „adormire”. Georgescu ar fi afirmat că primise un anumit „feedback” cu privire la dosar și susținea că „nu ar fi nicio probă”.

La perchezițiile de luni, procurorii au descoperit două dispozitive portabile de bruiaj electronic. Potrivit surselor judiciare, echipamentele erau de modele diferite, iar caracteristicile și modul în care ar fi fost folosite urmează să fie stabilite prin verificări tehnice.

Totodată, într-o discuție din mai 2025 dintre Georgescu și Rusen, rezultă că Georgescu și-ar fi procurat documente de călătorie susceptibile a fi false. Printre acestea s-ar afla un document intitulat „DIPLOMATIC PASSPORT”, atribuit Maltei și emis pe numele lui Georgescu în calitate de „SENATOR”, cu perioada de valabilitate 15 mai 2025 - 14 mai 2030, precum și un document intitulat „DIPLOMATIC ID”, emis pentru „SENATOR GEORGESCU CĂLIN”. Anchetatorii menționează și un document emis de „E.A.T.M. - European Asian Trade Mission – Vienna/Austria”, pe numele lui Georgescu, cu aceeași perioadă de valabilitate.