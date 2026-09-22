China a cheltuit o sumă record pentru a cumpăra peste 1.000 de tone de aur în 2026

China a cheltuit o sumă record importând peste 1.000 de tone de aur în acest an, în contextul în care banca centrală și investitorii locali investesc în metalul prețios din cauza creșterii tensiunilor geopolitice externe și al randamentelor slabe ale activelor locale. A doua cea mai mare economie a lumii a cheltuit 158,8 miliarde de dolari pe aur în primele opt luni ale anului, scrie Financial Times.

Aceasta sumă o depășește cu mult pe cea din 2025, când China a cheltuit 96,5 miliarde de dolari pentru 886 de tone. Creșterea vine după ce China a redus achizițiile de aur anul trecut, în timpul unei creșteri intense care a dus prețurile lingourilor de aur de la aproximativ 2.625 de dolari pe uncie, la începutul anului 2025, la un vârf de 5.595 de dolari în ianuarie. China este, de asemenea, cel mai mare producător mondial de lingouri de aur, cu un total de 384 de tone anul trecut, potrivit Consiliului Mondial al Aurului.

Acum, există semne că investitorii chinezi își intensifică achizițiile de aur ca parte a unor eforturi mai ample de diversificare a activelor lor. Deținerile chineze de obligațiuni din Trezoreria SUA au scăzut la 618 miliarde de dolari în iulie, cel mai scăzut nivel din august 2008.

„Atât banca centrală, cât și investitorii privați își diversifică rezervele și economiile către un activ fără risc de contrapartidă, ca parte a unei strategii mai ample pe termen lung de conservare a averii”, a spus Lisa Liu, director general la Gold Mountains Asset Management, parte a Zijin Mining Group, cea mai mare companie minieră de aur din China.

Opțiunile de investiții interne în China sunt mai limitate de când piața imobiliară a țării a început să se prăbușească în 2021. Indicele de referință CSI 300 a scăzut cu 1,8% pentru anul respectiv și este încă cu peste o cincime sub vârful său de la începutul anului 2021. Între timp, randamentele obligațiunilor guvernamentale chineze sunt aproape de minime record.

„Nu este vorba de o tranzacție pe termen scurt, ci de o repoziționare multianuală a activelor gospodăriilor și oficiale. Amploarea și persistența cumpărăturilor chinezești reprezintă acum un factor determinant al prețurilor globale ale aurului și ne așteptăm ca acest lucru să se mențină atâta timp cât incertitudinea privind creșterea și geopolitica persistă”, a adăugat Liu.

Aurul devine un diversificator din ce în ce mai important pentru investitorii globali, într-un moment în care obligațiunile guvernamentale nu se mai mișcă invers față de piețele bursiere. Christopher Hamilton, șeful diviziei de soluții pentru clienți a Invesco pentru Asia Pacific, excluzând Japonia, a declarat că prețurile aurului au încetat să se comporte așa cum se comportau în perioadele de creștere a randamentelor reale, care, în trecut, au dus la scăderea prețurilor.

„Te afli într-un mediu în care vrei să deții active reale. Achizițiile instituționale au fost în continuare cel mai important factor determinant al prețului aurului”, a spus el.

Banca Populară Chineză achiziționează mai mult aur decât indică declarațiile sale oficiale, potrivit analiștilor de la Goldman Sachs. Într-o notă emisă la începutul acestei luni, aceștia au estimat că Banca Centrală Chineză a cumpărat 35 de tone de aur în iulie, considerabil mai mult decât cantitatea declarată oficial de 20 de tone.

Achizițiile de aur ale Chinei vin într-un moment de creștere a cererii din partea națiunilor suverane de a muta lingourile de aur mai aproape de proprietarii finali ai metalului. Luna trecută, guvernul olandez a mutat o parte din rezervele sale de aur de la New York la Londra.