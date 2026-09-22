Bild: Mercedes își amenință angajații din Germania: „Reduceți costurile sau închidem două fabrici”

Imagine dintr-o fabrică a companiei Mercedes-Benz, făcută pe 17 septembrie 2026, în Rastatt, Germania. Sursa foto: Getty Images

Producătorul auto Mercedes-Benz resimte presiunea tot mai puternică a concurenței chineze, care pare de neoprit. Situația nu mai poate continua astfel, a subliniat recent un membru al Consiliului de Administrație, relatează publicaţia Bild. "Reduceți costurile sau închidem două fabrici germane", le-a transmis acesta angajaților.

La ședința de lucru de la cea mai mare uzina din Sindelfingen, directorul de producție Michael Schiebe a clarificat gravitatea situației. Potrivit declaraţiilor sale, deși menținerea uzinelor germane rămâne "obiectivul clar", pentru a realiza acest lucru, compania trebuie să ajungă imediat la un acord cu angajații cu privire la "măsuri acceptabile pentru toți pentru a reduce costurile în Germania".

"Dacă nu reușim să facem acest lucru, va trebui să închidem o fabrică de asamblare din Germania și o fabrică de sisteme de propulsie din Germania". Inițial, publicaţia Stuttgarter Zeitung a transmis informația, iar un purtător de cuvânt al companiei a confirmat ulterior aceste informații pentru Agenția Germană de Presă (dpa).

Îngrijorare în toată Germania

Dacă Consiliul de Întreprindere blochează planurile Consiliului de Administrație, două unităţi riscă să fie închise. În dezbaterile anterioare, s-a vorbit cel mai mult despre închiderea unei fabrici. Prin urmare, teama se răspândește acum în mai multe landuri germane.

Concernul german Mercedes-Benz are fabrici de asamblare doar în Rastatt (Baden-Württemberg), Bremen și Sindelfingen. Uzine de sisteme de propulsie pentru producția de piese individuale se află, de exemplu, în Kölleda/Arnstadt (Turingia), Hamburg și Kamenz (Saxonia).

Pentru companie, situația este clară: Germania a devenit o locație extrem de neatractivă, mai mult decât a fost în ultimii ani. În urmă cu două luni, Mercedes și-a extins semnificativ uzina din Ungaria. Acolo, producătorul german de automobile beneficiază de costuri mai mici la energie și de salarii substanțial mai scăzute, având în același timp acces deplin la piața unică a UE.

De aceea, au circulat în mod repetat zvonuri privind o extindere suplimentară a capacităților de producție în Europa Centrală și de Est, o evoluție care ar marca un moment de cotitură pentru regiunea Stuttgart, în care se află "sufletul" Mercedes.

Totuși, acesta nu este un caz izolat, întrucât și concurentul chinez BYD construiește în prezent o uzină mare la Szeged, în Ungaria.



