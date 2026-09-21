Lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanţa au ajuns la 89%, în etapa I. Imagini noi de pe şantier

Lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare a Portului Constanţa au ajuns la 89%, în Etapa I. Sursa colaj foto: capturi video Facebook/CFR Infrastructura

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA a anunţat luni că modernizarea infrastructurii feroviare a Portului Constanţa a ajuns la un stadiu fizic de 89% în etapa I, Valu lui Traian, şi 13%, în etapa II, publicând mai multe imagini de pe şantier. În timp ce valoarea contractului pentru Etapa I se ridică la aproape 380.000.000 lei, fără TVA, contractul de proiectare și execuție aferent Etapei II are o valoare de peste 500.000.000 lei, fără TVA.

Lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare vizează sporirea capacității de transport și consolidarea siguranței circulației trenurilor de marfă. Prima etapă presupune electrificarea liniilor modernizate și a conexiunilor dintre acestea, creând totodată condițiile necesare pentru derularea celei de-a doua etape a proiectului. Executantul ambelor etape este Asocierea Bawi Construction S.R.L. (lider al asocierii) – Swietelsky S.R.L.

"(...). În Etapa I, lucrările de infrastructură și suprastructură sunt finalizate pe liniile 1 - 32 din Grupa de Așteptare Valu lui Traian și pe liniile 5 - 8 din stație. Au fost executați 34,5 km de suprastructură feroviară, cu 56.000 de traverse din beton și 110.000 m³ de piatră spartă nouă. Lucrările pentru evacuarea apelor includ 17 km de drenuri longitudinale, 450 m de canal pereat și două podețe din elemente prefabricate", a transmis CFR Infrastructura într-un comunicat făcut public pe Facebook, unde a postat şi un clip cu mai multe imagini de pe şantier.

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Conform reprezentanţilor CFR SA, tot în prima etapă continuă burajul, respectiv compactarea pietrei sparte de sub traverse pentru asigurarea poziției corecte a căii.

"(....). Valoarea contractului pentru Etapa I este de 377.508.624,73 lei, fără TVA. Se execută sudarea șinelor și a aparatelor de cale, care permit trecerea trenurilor între linii, precum și realizarea căii fără joante, cu șine sudate în lungimi continue.

Sunt în desfășurare și lucrări la instalațiile de electrificare, alimentare cu energie și semnalizare. Până în prezent, au fost montați 250 de stâlpi pentru linia de contact", s-a mai menţionat în comunicatul celor de la CFR Infrastructura.

Pentru Etapa II, contractul de proiectare și execuție are o valoare de 524.508.117,64 lei, fără TVA. Durata totală estimată este de 37 de luni, dintre care 7 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuție.

"Finanțarea este prevăzută prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), completată cu fonduri de la bugetul de stat, venituri proprii ale CFR S.A. și alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual.

Modernizarea liniilor și a instalațiilor feroviare urmărește creșterea capacității de circulație și îmbunătățirea siguranței transportului feroviar de mărfuri. Etapa I include electrificarea liniilor modernizate și a legăturilor dintre acestea și susține implementarea Etapei II a proiectului", s-a mai transmis în comunicatul de azi.



