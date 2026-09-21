Alertă meteo de nivel 4 în Japonia: 2 milioane de oameni au ordin de evacuare din calea taifunului Dujuan

Sute de zboruri au fost anulate, iar serviciile feroviare au fost suspendate. Foto: Profimedia Images

Japonia este în alertă. Taifunul Dujuan mătură arhipelagul și lasă prăpăd în urma lui. Aproape două milioane de oameni au primit ordin de evacuare, iar Agenția de Meteorologie de la Tokyo a avertizat că există un „risc imiment la adresa vieții” și a emis o alertă de nivel 4. Dujuan este cel de-al 25-lea taifun care lovește Japonia în acest an, iar din cauza fenomenului El Nino neobișnuit de intens din acest an, ar putea fi mai puternic ca niciodată, relatează BBC.

Peste 50.000 de oameni au rămas fără energie electrică din cauza vântului puternic. Sute de zboruri au fost anulate, iar serviciile feroviare au fost suspendate. O femeie a fost îngropată de vie în casa în care locuia, iar alte locuințe au fost distruse de alunecările de teren. Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, și-a amânat vizita la New York.

Avertizarea Agenției de Meteorologie din Japonia privind „un risc iminent la adresa vieții” rămâne în vigoare în orașul Oshima, în timp ce în alte zone a fost retrogradată la un nivel mai mic. Avertizările de nivel patru rămân în Shinagawa Ward, Toshima și Niijima.

Dujuan a avut viteze susținute ale vântului de 130 km/h și rafale de până la 194 km/h. Este cea mai recentă dintr-o serie de furtuni din Pacific, intensificate de fenomenul „super El Niño”, care a încălzit oceanul, alimentând formarea furtunilor.

Dujuan, care este cel de-al 25-lea taifun din acest an, a lovit în mijlocul unei vacanțe de cinci zile și a dus la anularea mai multor evenimente. Concerte programate pentru luni la festivalul de muzică Rock in Japan au fost anulate. A fost anulată și convenția de jocuri video, Tokyo Game Show.

Premierul Japoniei și-a anulat vizita la New York

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, și-ar fi anulat vizita în Statele Unite din această săptămână pentru a monitoriza efectele taifunului.

Ea ar fi trebuit să plece la New York pentru o întâlnire cu președintele SUA Donald Trump și pentru a susține un discurs la Adunarea Generală a ONU.

Taifunul a provocat deja victime. Departamentul de Pompieri din orașul Yokosuka a declarat pentru BBC că o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani se afla într-o casă care a fost luată de viitură și se crede că a fost îngropată de vie.

Departamentul de Pompieri din orașul Sodegaura, din prefectura Chiba, a declarat pentru BBC că un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost salvat după ce a rămas blocat în timp ce lucra la îndepărtarea molozului dintr-o zonă afectată de o alunecare de teren.

Pompierii din Kanagawa au spus, de asemenea, că au primit un apel de la un bărbat care a spus că locuința lui a fost distrusă de o alunecare de teren.

El Niño amplifică taifunurile

Pe măsură ce temperaturile cresc, taifunurile care se formează este probabil să devină, în medie, mai intense. Apele mai calde ale oceanelor înseamnă că furtunile pot acumula mai multă energie, ceea ce duce la viteze mai mari ale vântului.

De asemenea, deoarece o atmosferă mai caldă poate reține mai multă umiditate, aceste furtuni ar putea aduce și precipitații mai abundente.

Anul acesta, El Niño - fenomentul natural care aduce ape mai calde în anumite zone ale Pacificului tropical - reprezintă un alt factor.

El Niño nu are un efect clar asupra numărului total de taifunuri, însă poate influența locul în care se formează taifunurile, intensitatea acestora și țările pe care le lovesc.

Unele episoade El Niño ar putea, de exemplu, expune Japonia unor taifunuri mai puternice.

Taifunul continuă să se deplaseze de-a lungul coastei pacifice a țării, îndreptându-se spre nord. Amploarea pagubelor produse astăzi ar putea să nu fie cunoscută până marți.