China, lovită de taifunul Dolphin. Peste un milion de oameni au fost evacuați, ploi torențiale și vânt de peste 150 km/h

3 minute de citit Publicat la 19:00 09 Aug 2026 Modificat la 07:21 10 Aug 2026

Hong Kong. sursa foto: Getty

Taifunul Dolphin a atins uscatul duminică, în estul dens populat al Chinei, au anunțat autoritățile meteorologice, după ce furtuna a provocat anularea a peste 1.000 de zboruri, evacuarea a unui milion de persoane și emiterea unei alerte de cel mai înalt nivel, scrie Euronews.

Coasta de est a Chinei s-a pregătit în ultimele zile pentru sosirea furtunii, activitatea și serviciile de transport fiind suspendate în unele zone aflate pe traiectoria sa estimată.

Centrul taifunului a trecut peste linia țărmului în apropiere de orașul Yuhuan, din provincia Zhejiang, în jurul orei 17:30 (09:30 GMT), a anunțat Centrul Național de Meteorologie al Chinei (NMC) într-o postare online.

În momentul în care a atins uscatul, viteza maximă a vântului în apropierea centrului depășea 150 de kilometri pe oră, potrivit NMC. În unele zone din centrul și estul provinciei Zhejiang ar putea cădea între 250 și 500 de milimetri de precipitații.

Autoritățile au relocat peste 900.000 de locuitori din orașul Wenzhou și au deschis peste 1.000 de adăposturi de urgență.

Aproape 1.400 de zboruri spre și dinspre cele două mari aeroporturi de pasageri din Shanghai au fost anulate duminică, a relatat postul public de televiziune CCTV.

Pe aeroportul din Hangzhou, aflat în apropiata provincie Zhejiang, au fost anulate 270 de zboruri, sosiri și plecări, potrivit aceleiași relatări.

Ploi abundente, vânt puternic

Efectele s-au făcut simțite până la Hong Kong, pe coasta de sud a Chinei, unde observatorul meteorologic a înregistrat o temperatură record de 36,9°C, provocată de aerul cald împins peste oraș de taifunul Dolphin.

Pe măsură ce furtuna „se apropie de provincia Zhejiang și înaintează spre interior, aerul descendent de la periferia sa va aduce în mod persistent vreme extrem de caniculară pe teritoriul nostru, de astăzi până marți”, a anunțat Observatorul din Hong Kong.

Înainte de a ajunge în China, taifunul Dolphin adusese ploi abundente și vânt puternic în insula japoneză Okinawa.

Șapte persoane din Okinawa au suferit răni ușoare, printre care un bărbat de peste 100 de ani, care a fost răsturnat de rafale, a căzut la pământ și s-a lovit la cap, potrivit autorităților insulei.

Până duminică după-amiază, 5.290 de gospodării din Okinawa rămăseseră fără electricitate, potrivit furnizorului regional Okinawa Electric Power.

În Taiwan, zeci de curse de feribot au fost suspendate, iar peste 180 de zboruri au fost anulate, în timp ce furtuna a adus averse și vânt puternic în nordul insulei, duminică.

Alertă roșie

NMC a emis, duminică dimineață, o alertă roșie de taifun – cel mai sever nivel de avertizare –, prognozând „ploi torențiale extraordinare” în unele zone din centrul și estul provinciei Zhejiang.

Precipitații abundente sunt așteptate și la Shanghai, precum și în părți din provinciile Fujian, Anhui și Jiangsu, până luni după-amiază, a precizat instituția.

Taifunul Dolphin urma să slăbească după atingerea uscatului, deplasându-se în direcție nord-vestică peste estul Chinei.

În Fujian, aproape 99.000 de oameni au fost relocați din „zone de risc” sâmbătă seară, înaintea sosirii furtunii, a relatat agenția oficială de presă Xinhua.

Cursele de pe peste 200 de rute de feribot au fost suspendate în Zhejiang și Fujian, potrivit Xinhua. Lucrările la proiectele din larg au fost oprite, iar 474 de nave de construcții fuseseră chemate în port până vineri dimineață, a mai transmis agenția.

Unele curse de tren din zonele afectate au fost, de asemenea, suspendate duminică, pentru a garanta siguranța pasagerilor, au relatat mediile de stat.

Oamenii de știință spun că schimbările climatice provocate de om fac ca fenomenele de căldură extremă să devină tot mai frecvente și mai intense la nivel mondial.

Sosirea taifunului Dolphin în China vine la două săptămâni după ce taifunul Noul a lovit provincia sudică Guangdong, declarată la acel moment de autorități drept cea mai puternică furtună care a lovit China anul acesta.

Trei persoane au murit, iar sute de locuințe au fost avariate de taifunul Noul în Filipine, înainte ca acesta să ajungă în China.