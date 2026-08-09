Germania ia în calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Ce se întâmplă cu cei care refuză

1 minut de citit Publicat la 19:41 09 Aug 2026 Modificat la 07:22 10 Aug 2026

Berlinul își propune să crească numărul forțelor sale armate active la 260.000 de soldați / sursă foto: Getty Images

Germania ia în calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu și pregătește, în paralel, un sistem de serviciu civil pentru persoanele care refuză să participe la serviciul militar din motive de conștiință.

Constituția Germaniei prevede că nicio persoană nu poate fi obligată să efectueze serviciul militar împotriva convingerilor sale. În cazul reintroducerii recrutării obligatorii, autoritățile ar trebui astfel să ofere o alternativă pentru cei care invocă dreptul de a refuza serviciul militar din motive morale, scrie publicația DW.

Astfel, Guvernul federal al Germaniei vrea să ia măsuri în acest sens. Ministerul Familiei, condus de Karin Prien, din partea partidului conservator creștin-democrat (CDU), susține că, în ultimele luni, a contactat 23 de asociații și organizații mari pentru a afla dacă acestea ar putea oferi locuri pentru persoanele care ar urma să efectueze serviciul civil.

Dintre acestea, 22 și-au exprimat disponibilitatea de principiu.

Thorsten Frei, liderul grupului parlamentar CDU/CSU din Bundestag, a salutat demersul Ministerului Familiei, pe care l-a calificat drept „foarte inteligent și corect”.

De asemenea, el a mai adăugat că, în prezent, nu există însă evoluții noi în discuția privind posibila reintroducere a serviciului militar obligatoriu.

Berlinul își propune să crească numărul forțelor sale armate active la 260.000 de soldaț

După mai multe negocieri, guvernul de coaliție format din CDU/CSU și social-democrații de centru-stânga (SPD) a convenit ca serviciul militar să rămână, deocamdată, voluntar în Germania.

Dacă această situație se va menține va depinde de numărul de soldați pe care forțele armate germane, Bundeswehr, îi vor putea recruta în lunile și anii următori.

De altfel, Berlinul își propune să crească numărul forțelor sale armate active la 260.000 de soldați, de la puțin peste 180.000 în prezent, și să construiască o forță de rezervă de 200.000 de soldați.

Mai mult decât atât, Germania a suspendat serviciul militar obligatoriu în 2011. Dezbaterile privind revenirea la recrutarea obligatorie au loc în contextul eforturilor Berlinului de a-și consolida capacitatea de apărare.