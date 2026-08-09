Avertisment pentru Europa: Țările NATO nu sunt pregătite pentru atacurile cu drone ale Rusiei

statele europene nu au putut atribui în mod clar Rusiei atacurile cu drone. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Țările europene nu sunt suficient pregătite pentru a contracara atacurile cu drone lansate de Rusia și nu pot atribui în mod clar în prezent aceste atacuri, conform unui studiu realizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), cu sediul la Londra, publicat duminică, relatează dpa, citată de Agerpres.

Studiul IISS, la care a participat Fundația Hanns Seidel din Germania, a constatat că statele europene nu au putut atribui în mod clar Rusiei atacurile cu drone, de exemplu cele asupra aeroporturilor sau a instalațiilor militare sensibile.

Studiul a analizat 144 de incidente survenite între august 2024 și februarie 2026 în 12 state membre NATO și Irlanda.

„Acest raport estimează că este foarte probabil ca Kremlinul să fi desfășurat o campanie care a vizat Europa folosind vehicule aeriene fără pilot (UAV)”, arată studiul.

„Principala noastră concluzie este că arhitectura actuală a Europei de contracarare a atacurilor cu drone nu corespunde încă amenințării, în pofida faptului că NATO, Uniunea Europeană și guvernele naționale acordă mai multă atenție acestei probleme: detectarea este neuniformă, autoritățile legale sunt divizate, opțiunile de răspuns sunt adesea disproporționate, iar atribuirea rămâne prea lentă pentru a susține descurajarea la timp”, se arată în studiu.

Studiul afirmă că atribuirea atacurilor rămâne o provocare cheie pentru guvernele europene.

„Un motiv pe care ni l-au sugerat oficialii europeni ca parte a cercetării noastre este că guvernele relevante s-au concentrat pe răspunsul național mai degrabă decât să facă o legătură între incidentele din întreaga Europă”, se arată în studiu.

„Este alarmant. Europa nu este până acum suficient pregătită pentru această formă de amenințare hibridă”, a declarat Klaus Holetschek, președintele Fundației Hanns Seidel.