Cel mai mare producător de cobalt din lume investighează exporturile către China. Mii de tone de uraniu ar fi trecut granița

3 minute de citit Publicat la 15:54 09 Aug 2026 Modificat la 07:23 10 Aug 2026

Cel mai mare producător de cobalt din lume investighează exporturile către China. Mii de tone de uraniu ar fi trecut granița. FOTO: Hepta

Republica Democrată Congo, cel mai mare producător mondial de cobalt, a deschis o anchetă oficială după apariția unor informații potrivit cărora exporturile sale de cobalt ar putea conține cantități importante de uraniu, scrie Insider Africa. Guvernul de la Kinshasa vrea să verifice independent estimările și să evalueze eventualele riscuri pentru sănătate, mediu și securitatea nucleară.

Cobaltul este un metal folosit la fabricarea bateriilor pentru mașini electrice, telefoane și alte dispozitive electronice. Congo furnizează cea mai mare parte a producției mondiale, iar o proporție importantă ajunge la companii și rafinării din China.

De ce a fost deschisă ancheta

Decizia autorităților congoleze vine după o investigație realizată de Financial Times și organizația Lighthouse Reports, precum și după publicarea unui studiu în revista științifică Nature Communications. Cercetătorii susțin că uraniul extras accidental împreună cu minereurile de cobalt ar fi rămas în hidroxidul de cobalt trimis la export, produs intermediar obținut după prelucrarea minereului și folosit ulterior pentru producerea cobaltului rafinat.

Uraniul este un element radioactiv prezent în mod natural în centura de cupru și cobalt din sud-estul Republicii Democrate Congo. Din cauza proprietăților chimice asemănătoare, o parte din acesta poate rămâne alături de cobalt în timpul procesării dacă nu sunt introduse etape speciale de separare.

Producția de uraniu este restricționată în Congo, însă studiul susține că metalul radioactiv ar fi putut ieși din țară fără să fie declarat separat, fiind amestecat în transporturi legale de cobalt.

Situația ridică probleme privind expunerea minerilor și a comunităților din apropierea exploatărilor. Autorii studiului avertizează și asupra uraniului care ar fi rămas în deșeurile miniere, de unde s-ar putea răspândi în sol și apă.

O altă îngrijorare este legată de evidența internațională a materialelor nucleare. Dacă uraniul nu este declarat, autoritățile și Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu pot urmări cu precizie cantitățile și destinația acestuia.

Investigația jurnalistică a pornit de la un document nepublicat anterior al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, datat 2009, care semnala prezența unor cantități importante de uraniu în minereurile de cobalt din regiunea Katanga.

Între 2.000 și 5.000 de tone, potrivit estimărilor

Studiul publicat în Nature Communications estimează că între 2.000 și 5.000 de tone de uraniu natural ar fi fost exportate împreună cu hidroxidul de cobalt în perioada 2000-2024. Aproximativ 65% din cantitatea estimată ar fi ajuns la companii cu proprietari chinezi, care au un rol dominant în rafinarea cobaltului.

Autorii estimează că alte 1.000-4.000 de tone de uraniu ar fi rămas în iazurile și depozitele de deșeuri miniere din regiune. Cercetătorii spun că mai puțin de 10% din cantitatea presupus exportată ar fi fost declarată public și inclusă în sistemele internaționale de control.

Cifrele nu provin însă din măsurarea directă a fiecărui transport. Cercetătorii au folosit hărți geologice, date despre concentrația mineralelor, informații comerciale la nivelul minelor și modele privind comportamentul uraniului în timpul procesării cobaltului.

Guvernul congolez a atras atenția asupra acestei limite. Autoritățile afirmă că modelul folosit nu oferă date exacte pentru fiecare exploatare și au anunțat un proces propriu de verificare, fără să minimalizeze riscurile semnalate.

Companiile chineze resping acuzațiile

Asociația companiilor miniere cu capital chinez care operează în Congo a respins acuzațiile potrivit cărora produsele membrilor săi ar conține uraniu peste limitele admise.

Reprezentanții asociației susțin că firmele respectă legislația congoleză și standardele aplicate comerțului internațional. Concluziile definitive vor depinde însă de testele independente anunțate de autorități.

Verificări în laboratoare și detectoare la frontieră

Guvernul de la Kinshasa a format un grup special de lucru care va reuni agențiile naționale pentru securitate nucleară și energie atomică, alături de alte instituții competente.

Probele urmează să fie analizate atât într-un laborator din Congo, cât și într-unul internațional. Autoritățile intenționează să solicite sprijin tehnic și din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Guvernul vrea să instaleze detectoare de radiații pentru camioanele care părăsesc țara. Aceste echipamente ar permite verificarea transporturilor de hidroxid de cobalt înainte de trecerea frontierei.

Evaluarea riscurilor pentru sănătate și mediu ar urma să dureze aproximativ 60 de zile. După încheierea verificărilor, autoritățile promit să publice rezultatele și măsurile pe care intenționează să le adopte.

Separat, Congo a interzis exporturile de concentrate de cupru și cobalt, cu posibilitatea unor derogări în condiții speciale. Măsura urmărește în principal dezvoltarea procesării interne și păstrarea unei părți mai mari din valoarea resurselor minerale în economia țării, dar poate permite și un control mai strict asupra produselor exportate.