Primul culoar climatic inteligent a fost montat la Piatra-Neamţ. Primar: „Răcoreşte trecătorii printr-o perdea fină de apă pulverizată”

Sistemul îi va ajuta pe locuitorii oraşului şi pe turişti să depăşească mai uşor zilele caniculare / sursă foto: Facebook - Adrian Niță

Primul culoar climatic inteligent din Piatra-Neamţ, un sistem care răcoreşte trecătorii prin pulverizarea unei perdele fine de apă, a fost instalat în zona centrală a municipiului, alte patru astfel de instalaţii urmând să fie amplasate în zone intens circulate ale oraşului, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis duminică de municipalitate, iniţiativa îi aparţine primarului Adrian Niţă, iar sistemul îi va ajuta pe locuitorii oraşului şi pe turişti să depăşească mai uşor zilele caniculare din sezonul estival.

„Sănătatea, confortul şi siguranţa dumneavoastră sunt întotdeauna pe primul loc pentru mine. În aceste zile cu temperaturi deosebit de ridicate, grija mea principală este să vă ofer soluţii concrete şi moderne pentru a face oraşul mai prietenos şi mai uşor de parcurs la pas, crescând pas cu pas calitatea vieţii în Piatra-Neamţ.

Tocmai de aceea, astăzi am instalat primul culoar climatic inteligent din oraş - un proiect de pionierat, unic în ţară, gândit special pentru a vă proteja şi a vă face plimbările mai plăcute! Este o tehnologie modernă, dar nespus de prietenoasă cu mediul", a declarat Adrian Niţă, citat în comunicatul de presă.

Sistemul de tip eco-friendly este prevăzut să pornească automat atunci când temperatura exterioară atinge 27 grade Celsius şi răcoreşte trecătorii printr-o perdea fină de apă pulverizată timp de 15 minute neîntrerupt, urmată de o pauză de 5 minute, menţionează sursa citată.

Potrivit administraţiei locale, sistemul consumă aproximativ 15 litri de apă pe oră şi este prevăzut cu senzori de temperatură şi umiditate.

În cazul în care începe să plouă, instalaţia se opreşte automat.

Pe timpul nopţii, culoarul climatic este iluminat.

Alte patru astfel de sisteme urmează să fie instalate în zona Spitalului, în zona Orion-Dărmăneşti, în zona Unic şi în zona Muzeului de Istorie.

Fiecare dintre aceste puncte va fi dotat şi cu o cişmea cu apă potabilă, prevăzută cu filtru cu carbon activ, precum şi cu un "Pet Point", o staţie de apă destinată animalelor de companie.

Primarul mai anunţă că toate cişmelele vechi din oraş vor fi înlocuite treptat cu acest model modern cu filtru, urmând ca o cişmea nouă să fie amplasată, la solicitarea locuitorilor, şi în Parcul Nicu Albu.