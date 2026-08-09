Radarele MApN au detectat o dronă la graniţă. "Ţinta aeriană nu a pătruns în spațiul aerian național". Ro-Alert în Tulcea

Radarele MApN au detectat o dronă la graniţă. Foto: Getty Images

MApN a transmis că sistemul său de supraveghere radar a detectat, în noaptea de 8 august, la ora 23:35, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert începând cu ora 00:22.

Ulterior, autorităţile au transmis că ţinta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina și nu a pătruns în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:48.

O dronă a explodat, sâmbătă, în Bulgaria

O dronă a pătruns sâmbătă dimineaţă în spaţiul aerian al Bulgariei dinspre România şi a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, a declarat premierul Rumen Radev, în urma unei reuniuni a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniştri.

Incidentul s-a produs ka ora 8.10, în imediata apropiere a fostului punct de trecere a frontierei Kardam, situat la graniţa dintre Bulgaria şi România, şi la aproximativ 1.000 de metri de o staţie de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan, potrivit premierului bulgar.

Drona care s-a prăbușit sâmbătă dimineață pe un câmp din Bulgaria, la circa un kilometru de o stație de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan, era o dronă-momeală de tip Maya, un aparat de zbor „utilizat pe scară largă de forțele armate ucrainene”, a anunțat Ministerul Apărării de la Sofia.

Ministerul Apărării Naționale din România susține că sistemele sale de supraveghere nu au surprins niciun aparat care să fi traversat teritoriul României spre Bulgaria.

"În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei, în ziua de 8 august, în jurul orei 08.20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.

De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă.