Kim Jong Un a câştigat 22.000.000.000 de dolari după ce a ajutat Rusia în războiul din Ucraina. Pentru ce l-a plătit Putin

Kim Jong Un, liderul din Coreea de Nord. sursa foto: Hepta

Coreea de Nord a acumulat venituri externe de până la 22 de miliarde de dolari în perioada 2022–2025, în principal prin furnizarea de armament și trupe către Rusia. Aceasta a acoperit până la 50% din necesarul Rusiei de proiectile de artilerie de calibru 122 mm și 152 mm și a obținut aproximativ 2.000 de dolari pe lună pentru fiecare dintre cei 16.000–22.000 de soldați trimişi să lupte de partea Kremlinului în Ucraina, notează Kiev Post.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a obținut venituri externe de până la 22 de miliarde de dolari în perioada 2022-2025, sumă provenită în mare parte din exportul masiv de muniție și trupe pentru a susține războiul Rusiei în Ucraina, a relatat şi Bloomberg.

Afluxul neașteptat de fonduri a alimentat o expansiune rapidă a capacităților nucleare și navale ale Phenianului.

Această sumă uriașă, care aproape cvadruplează veniturile Phenianului din perioada anterioară de patru ani, i-a oferit lui Kim o pârghie financiară fără precedent, în ciuda sancțiunilor severe impuse de Națiunile Unite.

"Coreea de Nord se află într-o poziție mai puternică decât oricând în ultimii 35 de ani”, a declarat Andrei Lankov, specialist în studii coreene și director al Korea Risk Group. Lankov a comparat vânzările masive de armament către Rusia cu un câștig la loterie, subliniind că sprijinul reînnoit din partea Beijingului și a Moscovei a izolat efectiv regimul.

Coreea de Nord a primit şi despăgubiri pentru soldaţii săi ucişi în război

Atunci când Moscova s-a confruntat cu o criză critică de muniție în urma invaziei la scară largă a Ucrainei, vastele stocuri interne de muniție de artilerie din epoca sovietică deținute de Phenian au devenit o resursă extrem de profitabilă.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, Coreea de Nord a acoperit până la 50% din necesarul Rusiei de proiectile de artilerie de 122 mm și 152 mm până la sfârșitul anului 2025.

În plus, Phenianul a generat venituri semnificative prin trimiterea în Rusia a unui contingent de între 16.000 și 22.000 de militari, primind o sumă estimată la 2.000 de dolari pe lună pentru fiecare soldat. De asemenea, s-ar fi efectuat plăți suplimentare către regim pentru trupele ucise în luptă.

Banca Coreei estimează că afluxul de numerar și mărfuri din Rusia a stimulat o creștere de 3,5% a economiei nord-coreene în 2025, marcând astfel al treilea an consecutiv de expansiune economică.

De asemenea, Ffirma de analiză blockchain TRM Labs estimează că grupările de hackeri nord-coreeni, susținute de stat, sunt în prezent responsabile pentru peste 70% din furturile globale de criptomonede, spălând fondurile sustrase prin intermediul unor rețele de crimă organizată din China, în schimbul accesului la conturi offshore.

Fondurile provenite din Rusia au fost rapid reinvestite în complexul militar-industrial al Coreei de Nord. Beneficiind de transferuri tehnologice rusești, Phenianul și-a accelerat semnificativ programul de înarmare nucleară și a prezentat recent două distrugătoare cu un deplasament de 5.000 de tone, marcând astfel o extindere importantă a capacităților sale navale.

Bază de rachete la Voronej

Potrivit lui Andrii Cerniak, reprezentant al serviciului de informații militare al Ucrainei, Rusia se pregătește în prezent să staționeze o bază de rachete nord-coreeană în regiunea vestică Voronej, unde aceasta va fi integrată în Brigada 112 de Rachete.

Unitatea este formată din aproximativ 90 de militari nord-coreeni și urmează să fie dotată cu șase lansatoare și până la 120 de rachete balistice destinate atacurilor asupra Ucrainei.

Cerniak a declarat că Phenianul a livrat recent Rusiei un nou lot de aproximativ 40 de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune de tip KN-23 și KN-24. Deși sunt mai puțin precise decât omoloagele lor rusești, rachetele nord-coreene au o încărcătură utilă mai mare și s-au dovedit a fi extrem de distructive.

După o pauză de aproape un an, Rusia a reluat recent utilizarea rachetelor nord-coreene împotriva unor ținte civile ucrainene.

La 30 iulie, o rachetă balistică rusească, identificată ulterior de președintele Volodimir Zelenski ca fiind de fabricație nord-coreeană, pe baza datelor radar preliminare, a distrus o locuință în satul Radușne din regiunea Krivoi Rog.