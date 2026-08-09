Motorina premium se apropie de pragul de 11 lei pe litru, iar carburanţii standard şi-au păstrat preţurile de sâmbătă

Motorina premium se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Sursa foto: Profimedia Images

Motorina şi benzina standard nu s-au mai scumpit duminică, 9 august, dar nici nu s-au ieftinit. Aceşti carburanţi şi-au păstrat preţurile din ziua precedentă. Un litru de motorină standard costă, în majoritatea staţiilor din ţară, 10,47 lei/litru, iar, pentru un litru de benzină standard, şoferii plătesc 9,32 lei/litru, notează Peco Online. Motorina premium se apropie de pragul de 11 lei pe litru: costă 10,94 lei/litru. Benzina premium se vinde, la pompă, cu 9,84 lei/litru.

Şoferii care alimentează cu GPL plătesc, în medie, 4,6 lei pentru un litru de combustibil.

Ţara cu cea mai ieftină benzină şi motorină

În timp ce șoferii din România așteaptă intrarea în vigoare a măsurilor care ar putea reduce temporar prețul carburanților, la nivel mondial diferențele dintre costurile la pompă sunt uriașe.

Potrivit platformei GlobalPetrolPrices, Libia este țara cu cele mai mici prețuri atât la benzină, cât și la motorină, datorită rezervelor importante de petrol și politicii de subvenționare a carburanților.

În Libia un litru de benzină costă aproximativ 0,023 dolari. La un curs de aproximativ 4,56 lei pentru un dolar, asta înseamnă echivalentul a circa 11 bani pe litru. Așadar, un șofer poate alimenta un rezervor de 50 de litri cu aproximativ 5,5 lei, o sumă cu care în România nu se poate cumpăra nici măcar un litru de carburant.

La polul opus al clasamentului se află Hong Kong, unde carburanții sunt cei mai scumpi din lume. Potrivit GlobalPetrolPrices, prețul unui litru de benzină ajunge la aproape 4,09 dolari, ceea ce înseamnă că șoferii plătesc de aproape 180 de ori mai mult decât în Libia pentru același litru de combustibil.

Diferența este explicată în principal prin nivelul ridicat al taxelor aplicate carburanților, în timp ce în Libia prețurile sunt menținute foarte jos prin subvenții acordate de stat.