Metoda inedită prin care un proprietar și-a recuperat casa ocupată de chiriași. Au cedat după doar câteva zile

2 minute de citit Publicat la 10:00 09 Aug 2026 Modificat la 10:00 09 Aug 2026

Proprietarul a ales să intre în propria locuință și să trăiască alături de chiriași. Foto: Getty Images

Un proprietar din orașul francez Bergerac a recurs la o metodă neobișnuită pentru a-și recupera locuința, după ce chiriașii au refuzat să o elibereze la expirarea contractului. Bărbatul spune că, temându-se că o procedură de evacuare ar putea dura ani de zile, s-a mutat în propria casă alături de cei care o ocupau și a ajuns chiar să locuiască într-o rulotă parcată în fața imobilului, potrivit sudouest.fr.

Povestea a devenit publică după ce Jimmy Lestage a trimis un mesaj publicației franceze Sud Ouest, în care a explicat că și-a închiriat casa mobilată în perioada în care a locuit în Canada. Cu șase luni înainte de întoarcerea în Franța, și-a anunțat chiriașii că nu va prelungi contractul și că intenționează să revină în locuință.

Cu doar o săptămână înainte de expirarea contractului, aceștia i-au transmis însă că nu vor părăsi casa.

A decis să locuiască împreună cu chiriașii

Convins că o evacuare prin instanță ar fi durat foarte mult, proprietarul a ales să intre în propria locuință și să trăiască alături de chiriași.

„Evident că era complicat. Eram șapte persoane în aceeași casă. Fiecare stătea separat și aproape că nu vorbeam deloc. Eu plecam dimineața la serviciu și mă întorceam seara târziu, așa că nu au existat conflicte majore”, a povestit acesta.

Situația a durat doar câteva zile. Polițiștii i-au explicat că nu are dreptul să locuiască acolo alături de chiriași, astfel că bărbatul s-a mutat într-o rulotă amplasată chiar în fața porții.

Disputa s-a mutat la utilități

În timpul conflictului, proprietarul a descoperit că factura la apă fusese trecută pe numele său, deși locuința era ocupată de chiriași. El susține că a achitat, fără să știe, peste 2.000 de euro pentru consumul acestora.

Ulterior, a întrerupt alimentarea cu apă către casă. În replică, chiriașii i-au întrerupt curentul electric care alimenta rulota.

Atunci, spune el, a luat o nouă decizie: a solicitat furnizorului de energie reducerea puterii electrice la nivelul minim permis de contract. În aceste condiții, instalația electrică nu mai putea susține funcționarea simultană a unor electrocasnice obișnuite.

La scurt timp după această măsură, chiriașii l-au anunțat că vor părăsi locuința.

Casa, grav avariată

Jimmy Lestage spune că și-a recuperat cheile pe 5 iulie, însă locuința era într-o stare extrem de proastă.

Potrivit acestuia, casa, pe care o renovase complet înainte de a pleca în străinătate, avea infiltrații, mucegai și numeroase bunuri distruse. Un executor judecătoresc a fost chemat pentru a evalua pagubele, estimate la aproximativ 42.000 de euro.

Proprietarul intenționează acum să ceară despăgubiri în instanță.

Deși admite că soluția aleasă s-a aflat la limita legalității, bărbatul susține că nu a văzut altă variantă.

„Dacă mergeam doar pe calea instanței, evacuarea putea dura unul, doi sau chiar trei ani. Sunt mulți proprietari care trec prin astfel de situații și rămân fără soluții. Pentru mine era fie asta, fie riscul de a rămâne fără locuință alături de fiica mea”, a declarat el.