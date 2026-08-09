Germania a anunţat amenzi de până la 50.000 de euro celor care își spală mașina acasă

Germania a impus restricții severe în contextul secetei. Foto: Getty Images

Seceta prelungită și temperaturile ridicate au determinat autoritățile din Germania să impună restricții severe privind consumul de apă. În unele orașe, nerespectarea regulilor poate aduce amenzi de până la 50.000 de euro, inclusiv pentru cei care își spală mașina acasă, scrie bd.nl.

Una dintre cele mai afectate zone este landul Bavaria. În München, unde locuiesc aproximativ 1,6 milioane de oameni, autoritățile le cer cetățenilor să reducă pe cât posibil consumul de apă potabilă. Printre recomandări se numără dușurile în locul băilor în cadă, oprirea robinetului în timpul spălatului pe dinți și renunțarea la spălarea autoturismelor în curte sau în fața casei. Cei care încalcă regulile riscă sancțiuni care pot ajunge până la 50.000 de euro.

Rinul a ajuns la un nivel îngrijorător

Problemele provocate de secetă nu se limitează la gospodării. Nivelul apei din Rin a scăzut până la valori considerate istorice, afectând transportul fluvial. Navele continuă să circule, însă sunt obligate să transporte încărcături mai mici pentru a evita eșuarea.

Reprezentanții industriei avertizează că, în lipsa unor ploi consistente, unele companii de transport fluvial ar putea fi nevoite să își reducă activitatea sau chiar să o suspende temporar. Rinul este una dintre cele mai importante rute de transport pentru economia germană, iar scăderea debitului afectează lanțurile de aprovizionare.

Restricții și în alte regiuni

Seceta pune presiune și asupra altor mari fluvii, precum Elba și Dunărea, dar și asupra rezervelor de apă subterană.

În landul Saxonia Inferioară, unele localități au interzis populației și fermierilor să mai folosească apă din sursele publice pentru activități care nu sunt esențiale. Astfel, umplerea piscinelor sau udarea grădinilor cu apă din aceste surse nu mai este permisă.

Nu toți sunt de acord

În ciuda avertismentelor autorităților, nu toți locuitorii consideră că restricțiile sunt justificate. Unii susțin că măsurile sunt exagerate și spun că nu intenționează să își schimbe obiceiurile, în ciuda riscului de a primi amenzi.

Specialiștii atrag însă atenția că situația este mai gravă decât pare. Deși râul Isar, care traversează Münchenul, are încă un debit aparent normal, orașul își asigură apa potabilă din pânza freatică, iar nivelul acesteia a scăzut până la valori considerate îngrijorătoare.

Meteorologii estimează că în unele regiuni ale Germaniei sunt așteptate ploi în următoarele zile. Cu toate acestea, experții spun că un singur episod de precipitații nu va fi suficient pentru refacerea rezervelor de apă și revenirea râurilor la nivelurile normale.