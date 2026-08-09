Iranul susține că acordul privind Strâmtoarea Ormuz este aproape gata, dar pune condiții ca să redeschidă ruta-cheie

Iranul susține că acordul privind Strâmtoarea Ormuz este aproape gata, dar pune condiții ca să redeschidă ruta-cheie. sursa foto: Getty

Iranul a anunțat sâmbătă că un acord cu Omanul privind controlul Strâmtorii Ormuz este aproape de a fi încheiat, dar că acesta nu va fi suficient pentru redeschiderea rutei maritime. În același timp, Emiratele Arabe Unite au acuzat Iranul că a atacat o nouă navă în zonă, scrie Reuters.

Un acord între Iran și Oman privind strâmtoarea care separă cele două țări este considerat esențial pentru o înțelegere mai amplă care să pună capăt războiului. Conflictul a început la 28 februarie, odată cu atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, și a determinat Teheranul să blocheze parțial una dintre cele mai importante rute mondiale pentru exporturile de energie.

Un oficial american, care a solicitat să nu-i fie dezvăluită identitatea, a declarat vineri că Washingtonul se așteaptă ca Iranul și Omanul să ajungă în curând la un acord, astfel încât traficul petrolier normal să poată fi reluat.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a afirmat că Iranul și Omanul sunt „foarte aproape” de un acord privind o nouă rută de navigație prin strâmtoare. Redeschiderea completă a acesteia ar depinde însă și de îndeplinirea altor condiții, printre care acordarea unor despăgubiri Iranului de către Statele Unite.

Mohammad Baqer Zolqadr, secretarul principalului organism de securitate națională al Iranului, a enumerat și alte revendicări, precum încetarea amenințărilor americane la adresa Iranului, oprirea agresiunilor împotriva Iranului și a aliaților săi din Liban, Palestina, Yemen și Irak, ridicarea blocadei și a sancțiunilor, precum și deblocarea activelor iraniene.

Omanul anunță negocieri constructive și condamnă atacurile asupra navelor

Omanul a condamnat ceea ce a descris drept atacuri repetate asupra navelor care tranzitează strâmtoarea, fără să dea vina pe cineva anume. Autoritățile de la Muscat au precizat că negocierile cu Iranul privind organizarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz sunt „pozitive și constructive”.

„Omanul subliniază importanța evitării oricăror acțiuni care ar putea afecta aceste negocieri și progresele realizate, într-un mod care să țină seama de interesele tuturor părților”, a transmis Ministerul de Externe de la Muscat.

Araqchi a declarat că vechiul sistem de separare a fluxurilor de trafic maritim prin strâmtoare nu mai este acceptabil pentru Teheran. Iranul discută cu Omanul despre stabilirea unei rute temporare, până la rezolvarea problemelor tehnice și juridice legate de una permanentă.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, considerat un politician relativ moderat, a afirmat că acesta este cel mai bun moment pentru încheierea unui acord.

„Există coeziune, forță și unitate în țară și, din câte știu, Iranul este considerat victorios și puternic în acest război”, a declarat Pezeshkian, citat de agențiile iraniene de presă.

Iranul a răspuns atacurilor americane vizând baze ale Statelor Unite din statele Golfului și din Iordania, dar și nave care tranzitau strâmtoarea. Înainte de izbucnirea războiului, prin această rută îngustă trecea aproximativ o cincime din transportul mondial de petrol și gaze.

Emiratele Arabe Unite au anunțat sâmbătă că Iranul a atacat cu o rachetă un petrolier afiliat companiei petroliere de stat emirateze, în timp ce nava traversa Strâmtoarea Ormuz. Nu au fost raportate persoane rănite în urma celor mai recente atacuri asupra transportului maritim.

Centrul britanic pentru Operațiuni Comerciale Maritime, UKMTO, a informat că o navă a luat foc după ce a fost lovită de un proiectil necunoscut. Incendiul a fost stins și nu a fost semnalat niciun impact asupra mediului.

În ultimele săptămâni, administrația Trump a transmis în repetate rânduri că un acord pentru redeschiderea strâmtorii ar putea fi aproape, însă Iranul a negat de fiecare dată că ar avea loc negocieri. Nu este clar dacă actualele discuții vor conduce la o înțelegere durabilă.

„După anunțarea acordului privind reluarea fără impedimente a navigației comerciale, Statele Unite vor ridica blocada asupra porturilor iraniene”, a declarat vineri oficialul american pentru Reuters. Acesta a precizat că măsurile Washingtonului vor depinde de modul în care Iranul își va respecta angajamentele.

Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat sâmbătă că a permis trecerea a peste 30 de nave cu ajutoare umanitare de la începutul actualei blocade. Forțele americane au întors din drum 53 de nave, au scos din funcțiune două ambarcațiuni și au urcat la bordul altor două, potrivit unei declarații publicate pe rețelele de socializare.

Prețurile alimentelor și ale altor produse de strictă necesitate au crescut rapid în Iran de la declanșarea conflictului, în februarie. Într-o conferință de presă organizată sâmbătă, Pezeshkian a acuzat Statele Unite că au provocat dificultăți în importarea bunurilor esențiale.

Președintele iranian nu a făcut nicio referire la eventualele excepții de la blocadă pentru transporturile de ajutoare umanitare.

Gardienii Revoluției, care au atacat navele, au transmis tot sâmbătă că redeschiderea strâmtorii depinde de acceptarea condițiilor Iranului de către Washington și nu are legătură cu negocierile dintre Iran și Oman.

„În momentul în care Statele Unite vor accepta condițiile Iranului, Strâmtoarea Ormuz va fi cu siguranță redeschisă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, Hossein Mohebbi, citat de agenția iraniană Tasnim.

Surse: Acordul i-ar oferi Iranului un anumit control asupra traficului maritim

Un posibil acord între Iran și Oman, destinat să contribuie la încheierea războiului care durează de cinci luni între Iran și Statele Unite, i-ar oferi Teheranului control asupra navelor care intră în Golf prin strâmtoare. Informația a fost furnizată miercuri pentru Reuters de o sursă iraniană de rang înalt și de doi oficiali regionali. Aceasta ar reprezenta una dintre cele mai importante concesii făcute până acum Iranului.

Oficialii americani au declarat în repetate rânduri că nu vor accepta niciodată ca Iranul să controleze accesul la cea mai importantă rută comercială din lume pentru aprovizionarea cu energie. Nu este clar dacă Washingtonul a încercat să modifice termenii acordului aflat în discuție.

Iranul a invocat ostilitățile pentru a justifica impunerea unei taxe petrolierelor. Această măsură, alături de atacarea navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea fără permisiunea Teheranului, a perturbat grav transporturile mondiale, a provocat creșterea prețurilor la energie și a alimentat inflația.