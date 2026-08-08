O profesoară a fost 17 ani în concediu medical și a încasat câte 6.000 de euro pe lună. Acum contestă că a fost scoasă la pensie

1 minut de citit Publicat la 10:49 08 Aug 2026 Modificat la 12:16 08 Aug 2026

O profesoară a fost 17 ani în concediu medical și a încasat până la 6.000 de euro pe lună. Acum contestă că a fost scoasă la pensie. FOTO. Getty Images

O profesoară din Germania a fost în concediu medical timp de 17 ani și a continuat să primească salariul integral în toată această perioadă. După ce a fost pensionată din motive medicale, femeia a contestat decizia în instanță și cere plata în continuare a întregului salariu.

Profesoara, acum în vârstă de 62 de ani, lucra la un liceu profesional din Wesel. Timp de 17 ani, aceasta și-a justificat absența de la serviciu prin certificate medicale.

În toată această perioadă, femeia a primit salariul complet, cuprins între 5.051 și 6.174 de euro pe lună.

Un nou control medical a stabilit că nu mai poate preda

Potrivit revistei germane Stern, administrația a solicitat recent o nouă examinare medicală a profesoarei.

În urma controlului, medicii au stabilit că aceasta nu mai este aptă să-și exercite profesia. Autoritățile au decis astfel pensionarea sa din motive medicale.

Prin această măsură, profesoara nu mai primește salariul lunar integral, ci o pensie brută estimată între 1.500 și 2.000 de euro pe lună.

Profesoara cere în continuare salariul integral

Femeia nu acceptă decizia și solicită să primească în continuare întregul salariu. Pentru a contesta pensionarea, ea a deschis un proces la Tribunalul Administrativ din Düsseldorf, potrivit publicației Bild.

Dacă instanța îi va da dreptate, profesoara ar putea primi retroactiv diferențele dintre pensie și salariul integral.

Cazul este în continuare investigat. Procurorii verifică și dacă profesoara ar fi desfășurat o altă activitate profesională în perioada concediului medical. O asemenea activitate ar putea fi incompatibilă cu statutul său de funcționar public.

Până la încheierea anchetei și pronunțarea unei hotărâri definitive, nu s-a stabilit dacă profesoara are dreptul la despăgubirile solicitate.