Anchetă DSU după imaginile cu echipajul de ambulanță în misiune oprit să cumpere pepeni. Aceasta nu a fost singura problemă

Imagini revoltătoare în Bacău. Echipajul unei ambulanțe cu doi copii s-a oprit pe marginea drumului ca să cumpere pepeni și legume. FOTO: Captura foto Antena 3 CNN

Este anchetă la Serviciul de Ambulanţă din Bacău după ce o autospecială aflată în misiune, care transporta la spital doi copii, ar fi oprit la marginea unui drum pentru ca ambulanțierii să cumpere pepeni. Departamentul pentru Situații de Urgență s-a autosesizat în acest caz și a constatat și alte probleme. Imaginile cu ambulanța oprită au fost filmate de mama unuia dintre pacienți, o fetiţă de aproximativ un an.

În imagini se vede cum ambulanţierul şi asistentul medical coboară şi cumpără pepeni şi legume, în timp ce fetița se simţea rău.

Ambulanţa venea de la aproximativ 45 de kilometri de Bacău, iar drumul până la spital ar fi durat aproape două ore.

În urma imaginilor apărute în spațiul public, referitoare la un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău care, în timpul transportului unor pacienți, ar fi oprit pentru efectuarea unor cumpărături, Departamentul pentru Situații de Urgență s-a autosesizat și a dispus efectuarea unei inspecții la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma verificărilor efectuate, echipa de inspecție a constatat, pe lângă aspectele care au făcut obiectul informațiilor apărute în mass-media, și alte deficiențe referitoare la modul în care a fost asigurată asistența medicală pe durata transportului, potrivit DSU.

Astfel, s-a constatat că echipajul medical de urgență a transportat doi pacienți minori, fiecare fiind însoțit de câte un adult. Pe durata transportului, persoanele adulte au fost așezate pe scaunele din compartimentul medical și asigurate cu centurile de siguranță, ținând în brațe minorii, în timp ce șeful de echipaj, respectiv asistentul medical, s-a aflat în cabina conducătorului auto și nu a însoțit pacienții în compartimentul medical.

În aceste condiții, cei doi copii nu au fost monitorizați și supravegheați medical în timpul transportului.

Totodată, în urma analizării fișelor de urgență prespitalicească întocmite pentru cei doi pacienți, echipa de inspecție a constatat că acestea nu cuprind informații relevante privind desfășurarea intervenției, respectiv ora la care au fost măsurate funcțiile vitale la preluarea pacienților și valorile parametrilor acestora, precum și valorile monitorizate pe durata transportului.

În contextul în care, pe durata transportului, pacienții nu au beneficiat de monitorizare medicală, aceste date nu au fost disponibile pentru consemnarea lor în fișele de urgență prespitalicească.

Pentru aceste probleme constatate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 7.000 de lei.

De asemenea, la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău a fost dispusă declanșarea cercetării disciplinare, în vederea analizării conduitei personalului implicat și a stabilirii eventualelor măsuri administrative care se impun.