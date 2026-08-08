"Fie vom avea o apărare europeană comună, fie niciuna". Helmut Brandstatter, europarlamentar austriac: Trebuie să investim în Apărare

Helmut Brandstatter, europarlamentar austriac: Trebuie să investim în Apărare. Foto: Facebook.com/Forțele Terestre Române

În contextul în care UE să pregăteşte să-şi negocieze viitorul buget, europarlamentarul austriac Helmut Brandstatter a afirmat, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că, în Europa, "avem nevoie de apărare aeriană şi de securitate cibernetică. Trebuie să investim bani. Îmi pare rău, dar e necesar". "Asta nu înseamnă mai multă producţie comună. Nu avem nevoie de 50 de tipuri de tancuri, ci probabil de 3 tipuri. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem împreună", a afirmat Brandstatter.

"Bugetele europene nu sunt suficient de mari. Ne aflăm într-o situaşie critică. Toate ţările ar trebui să înţeleagă că, pentru marile provocări, există doar soluţii europene şi niciuna naţională. Avem nevoie de un buget european mai mare şi de bugete naţionale mai mici.

Apărarea este un exemplu foarte simplu. Fie vom avea o apărarea europeană comună, fie niciuna. Asta nu înseamnă neapărat mai mulţi bani, ci mai multă producţie comună. Nu avem nevoie de 50 de tipuri de tancuri, ci probahil de 3 tipuri. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem împreună.

Şi Agricultura este un subiect important. Acum ştim că avem prea multă hrană. Trebuie să folosim banii nu pentru mai multă hrană, ci pentru mai multă ecologie, pentru o producţie mai inteligentă. Asta e esenţa.

Şi la Apărare, dacă am investi mai inteligent, probabil n-am avea nevoie de mai mulţi bani.

(care sunt cele mai mari provocări care ţin de bugetul UE?) Mă tem că este Apărarea. Lumea trebuie să înţeleagă că trebuie să ne apărăm. Există un raport al serviciului secret elveţian şi au spus că Rusia e un pericol pentru noi. Şi trebuie să fim mai puternici în ce priveşte armata. Aşadar, mica Elveţie a înţeles asta.

Ceea ce e minunat la Europa e că un război în Europa e imposibil. Germanii şi francezii nu se vor mai lupta niciodată între ei în UE. Pericolul din exterior e real, este şi un război hibrid. Putin, la fiecare două zile, spune că probabil vom lansa rachete spre oraşe europene. Avem nevoie de apărare aeriană şi de securitate cibernetică. Trebuie să investim bani. Îmi pare rău, dar e necesar", a declarat Helmut Brandstatter, europarlamentar austriac.