UE îşi negociază bugetul pentru perioada 2028-2034. Care sunt priorităţile pentru România. Dan Barna: Bugetul UE e 2.000 de miliarde

Dan Barna. sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Uniunea Europeană negociază în această perioadă viitorul buget UE multianual: documentul care stabileşte cum vor fi cheltuiţi banii în perioada 2028-2034. Planul financiar stabileşte ce sume primesc statele membre pentru investiţii în Infrastructură, Agricultură, Cercetare, Educaţie, Apărare sau Competitivitate. Eurparlamentarul Dan Barna spune, la Antena 3 CNN, că bugetul UE este structurat pe 3 piloni foarte importanţi şi că România are două priorităţi foarte importante.

"În acest Parlament cel mai important dosar este negocierea viitorului buget, vorbim de banii pe următorii 7 ani şi de reforma dramatică pe care Comisia a propus-o. Dacă până acum aveam 56 de fonduri diferite, de programe diferite, acum avem 3 piloni foarte clari:

Planurile naţionale, banii de dezvoltare pentru state Banii pentru competitivitate 10% din buget, Global Europe, bani pentru vecinătate şi restul lumii.

Tot bugetul înseamnă aproximativ 2.000 de miliarde. Lumea îşi imaginează că acest buget este o sumă cu care cumperi lumea de 3 ori şi o vinzi de 4 ori înapoi.

Propunerea Comisiei acum este de n+10 luni, adică nici măcar un an de rezervă, ci în 10 luni de când aveai cheltuială obligatorie, să şi vii cu raportarea. Nu e o bucurie pentru nimeni la Bruxelles dacă un stat nu reuşeşte să-şi cheltuie banii.

Este o miză foarte importantă să şi poţi cheltui banii. Acest n+10 luni nu este realist, unul dintre elementele care se regăseşte în poziţia Parlamentului.

Aproape 1.000 de miliarde din buget sunt dedicaţi dezvoltării fiecărui stat, unde sunt agricultura, coeziunea şi fondul social european.

Sunt două priorităţi importante pentru România care se regăsesc în poziţiona Parlamentului:

sumă disctinctă clară pentru fondul de coeziune. Coeziunea ţine Uniunea Europeană. Agricultura şi politica agricolă comună. Vorbim de peste 400 de miliarde de euro dedicaţi.

(n.r. - pericole faţă de România?) Este un tip de pericol pe al doilea pilon, pe competitivitate. Acolo vorbim de peste 300 de miliarde de euro. Singurul criteriu care este menţionat acolo este criteriul excelenţei. Ceea ce înseamnă, ca efect, pentru întreaga Europă, că primele 2-3 economii, cele mai performante, ar atrage toate fondurile, ar primi toţii banii de fapt", a declarat Barna la Antena 3 CNN.