Noile măsuri la călătoria cu avionul în UE vor scumpi biletul? Un raportor european a explicat cum se stabilesc preţurile biletelor

Europarlamentarul lituanian Virginijus Sinkevicius. Sursa foto: captură video

Europarlamentarul lituanian Virginijus Sinkevicius, raportor pe subiectul noului regulament pentru zborul cu avionul în UE, a transmis, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că noile măsuri prevăzute să avantajeze pasagerii nu vor duce la scumpirea biletelor de către companiile aeriene. "Mulţi au întrebat dacă aceste măsuri vor duce la scumpirea biletelor de avion. Nu, nu va fi aşa, pentru că preţurile biletelor sunt stabilite în funcţie de preţul combustibilului, de sezon şi de alte lucruri", a declarat Sinkevicius.

Europarlamentarul lituanian a enumerat noile avantaje pentru călători ale regulamentului care intră în vigoare în 2027.

"Sunt veşti bune, am încheiat acordul legat de drepturile pasagerilor. Am reuşit să deblocăm propunerile cu noul Parlament European. Sunt fericit să anunţt că regimul compensaţiilor rămâne la fel.

Consiliul ar fi vrut să scadă compensaţiile, să schimbe politica acordării lor, dar am reuşit să apărăm aceste aspecte. Pasagerii nu pot fi vinovaţi pentru problemele tehnice ale unui avion şi să nu poată primi compensaţii.

Am văzut şi creşterea unor companii precum Ryanair, Wizzair, EasyJet şi alte companii low-cost, care au practici de tipul: "Ai un bilet ieftin, dar apoi ai tot felul de costuri suplimentare". Sunt fericit că, dacă ai bilet, poţi sta împreună cu familia ta gratuit. Ryanair a anunţat deja că nu vor mai taxa familiile.

Bagajul de mână va fi inclus în biletul de avion, trollerul, va fi inclus în preţ. Cred că e un pas înainte.

Check-inul: dacă nu-l faceţi online, îl puteţi face gratuit la aeroport. Ştiţi că unele companii aeriene taxează oamenii cu 40-50 de euro doar pentru a printa biletul. Cel mai des, cei taxaţi sunt cei vulnerabili, cei mai în vârstă, care nu au aplicaţii pe telefon...

Dacă zborul întârzie sau este anulat, veţi primi un e-mail în care veţi fi anunţat că sunt eligibil pentru compensaţii şi vi se vor da toate informaţiile. Va trebui să completezi un formular.

Mulţi au întrebat dacă aceste măsuri vor duce la scumpirea biletelor de avion. Nu, nu va fi aşa, pentru că preţurile biletelor sunt stabilite în funcţie de preţul combustibilului, de sezon şi de alte lucruri.

(n.r. - aveţi senzaţia că mai sunt aspecte de acoperit?) Avem nevoie de un spaţiu aerian unitar în Europa, trebuie să rezolvăm problema aglomerării. Trebuie să ne extindem piaţa unică şi asta va fi în beneficiul liniilor aeriene", a afirmat europarlamentarul lituanian Virginijus Sinkevicius.