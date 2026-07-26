UE pregătește noi reguli pentru protecția angajaților. Eugen Tomac: "Stagiile pentu tineri trebuie să fie plătite"

Eugen Tomac, europarlamentar, şi Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU", Antena 3 CNN. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Piața muncii din Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă, în care protecția angajaților nu mai poate fi limitată la riscurile tradiționale din fabrici, șantiere sau spații industriale. Temperaturile extreme, digitalizarea, extinderea muncii pe platforme, subcontractarea și pătrunderea inteligenței artificiale în procesele de producție schimbă atât modul în care europenii lucrează, cât și pericolele la care sunt expuși. Europarlamentarul Eugen Tomac a declarat în emisiunea "Be EU", difuzată la Antena 3 CNN, că stagiile de practică pentru tineri trebuie remunerate și i-a încurajat pe studenți să profite de astfel de oportunități, amintind că și el a urmat un stagiu în cadrul Guvernului României încă din timpul facultății.

Dezbaterea europeană se concentrează tot mai mult asupra calității locurilor de muncă, nu doar asupra numărului acestora. Salariile echitabile, stabilitatea contractuală, sănătatea fizică și mintală, controlul algoritmic și răspunderea în lanțurile de subcontractare devin componente ale aceleiași discuții.

Riscurile sunt mai mari pentru persoanele care lucrează în construcții, agricultură, transporturi, curierat, salubritate și în alte domenii în care activitatea se desfășoară în aer liber. Temperaturile extreme pot afecta însă și lucrătorii din hale, depozite sau spații insuficient ventilate.

Comisia Europeană pregătește în această perioadă noi măsuri în cadrul inițiativei privind locurile de muncă de calitate. Printre domeniile analizate se numără actualizarea normelor de sănătate și securitate în muncă, adaptarea acestora la noile caracteristici ale locurilor de muncă și întărire a responsabilității în lanțurile de sub contractare.

În paralel, statele membre trebuie să transpună, până la sfârșitul anului, directiva privind munca pe platforme care urmărește îmbunătățire a condițiilor de muncă și protejare a angajaților față de deciziile luate prin sisteme automatizate.

Comisia Europeană menține acest în context, obiectivul viziunea zero eliminarea deceselor asociate muncii până în 2030. Abordarea urmărește atât prevenirea accidentelor, cât și reducerea expunerii la substanțe periculoase și identificarea mai rapidă a bolilor profesionale.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU", Antena 3 CNN: Aș vrea să începem cu câteva chestiuni legate de muncă, pentru că în Comisia din care faceți parte au avut loc foarte multe discuții în ultima jumătate de an cu privire la felul în care pot fi mai bine protejați oamenii, pe de o parte și, pe de altă parte, cum pot avea niște venituri care să-i scoată din din sărăcie. Hai să vedem care sunt noile evoluții.

Eugen Tomac, europarlamentar: Da, într-adevăr, cred că este foarte important pentru telespectatorii dumneavoastră să știe câteva elemente importante legate de dezbaterea din Comisia employment (Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale – EMPL), pentru că avansul tehnologic schimbă lumea fundamental și trebuie să avem grijă ca piața forței de muncă să țină pasul cu toate aceste evoluții. Și, din acest punct de vedere, cred că este esențial ca transferul acesta spre piața de forță de muncă digitală să se producă astfel încât să se țină cont de riscurile la care este expusă piața forței de muncă din Europa. Și, aici ,sunt câteva aspecte extrem de importante pe care comisia din care fac parte pune accent.



Eugen Tomac: "Comisia solicită o strategie nouă privind combaterea sărăciei"

În cadrul interviului oferit pentru emisiunea "Be EU", oficialul a mai făcut următoarele precizări: "Pe de o parte, cred că este esențial să existe și aici, am discutat mult și vom veni cu abordare comună la nivel european privind combaterea sărăciei, pentru că piața forței de muncă este afectată în mod special și în rândul comunităților defavorizate. Şi, din nefericire, și noi, în România, avem asemenea zone unde este nevoie de mai multă investiție și de mai multă asistență din partea guvernelor naționale și, inclusiv, de politici aplicate unitar la nivel european.

Din acest punct de vedere, Comisia solicită o strategie nouă privind combaterea sărăciei, pentru că ceea ce avem, până în momentul de față, nu a produs efectele aşteptate.

Mai mult decât atât, un aspect pe care îl am în vedere și pentru care voi lupta în continuare sunt programele destinate tinerilor. Noi avem o problemă extrem de serioasă în România și aici lucrurile, chiar dacă nu țin de competența comisiei din care fac parte și este o competență națională, totuși, sunt strict legate cele două. Şi anume: educația, cu încadrarea pe piaţa forței de muncă pentru tineri. Şi, în comisia din care fac parte, avem în atenție momentul de față și dezbatere destul de serioasă și îmi doresc acest lucru să devină realitate, și anume forma de stagii să nu mai fie una strict formală, fără niciun fel de vechime, pentru tinerii care intră pe piața forței de muncă".

Europarlamentarul Eugen Tomac a subliniat faptul că, de multe ori, este o formă mascată stagiul pentru a angaja tineri pe piața forței de muncă, însă nu primesc nicio compensație financiară pentru acest lucru.

"(...) sunt, în realitate, oameni care lucrează cu o formă perfect legală, dar nu sunt remunerați. Şi, din punctul ăsta de vedere, Parlamentul va veni cu abordare destul de fermă, și anume că această politică, în ceea ce privește încurajarea tinerilor pentru a-i atrage pe piața forței de muncă prin aceste stagii să fie plătite, să existe o definiție foarte clară în ceea ce privește perioada stagiilor pe care tinerii le realizează în companii sau nu.

Din nefericire, există și eu cred că toate instituțiile statului român ar trebui, începând de la primării mai mici, agenții guvernamentale, Parlament, președenți, Guvern, să încurajeze stagiile.

Eu vă pot spune cu maximă satisfacție că, de când sunt la Bruxelles, în fiecare an am avut cel puțin doi-trei stagiari, pe care și Parlamentul îi remunerează, dar asta este o formă de a de a încuraja tinerii să se implice, să creadă în șansele lor să obțină experiență din timpul studenției și voi fi un militant activ pe această dimensiune.

Şi, evident, dacă sunt tineri în România care doresc să facă stagii în instituții europene sau instituții naționale, îmi pot scrie, pentru că mi se pare extrem de important. Eu, la rândul meu, am avut această șansă. Am avut șansa de a face stagii încă din timpul facultății în cadrul Guvernului României și acea experiență de șase luni de zile m-a ajutat enorm", a mai declarat acesta.

"Faptul că, în România, avem un grad de analfabetism funcțional pentru copii între 7 și 15 ani, de peste 45%, este o chestie alarmantă. Şi, din experiența recentă internă, când mă pregăteam pentru programul de guvernare, am analizat cu maximă atenție aceste cifre și cred că suntem într-o situație de alertă, de grad zero. Și anume: dacă nu facem ceva pentru a combate această problemă ce ține de educația viitoarelor generații, România nu va ieși din blocajul în care se află în prezent", a mai menţionat Eugen Tomac în cadrul interviului.

Puteți urmări integral interviul acordat de europarlamentarul Eugen Tomac pentru Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU", în materialul video de mai sus. Oficialul a vorbit şi despre procesul de aderare la Uniunea Europeană al Republicii Moldova.