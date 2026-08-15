Antena 3 CNN Externe Israelul vrea negocieri „mai serioase” cu Libanul și spune că Hezbollah este un inamic comun al celor două țări

Israelul vrea negocieri „mai serioase” cu Libanul și spune că Hezbollah este un inamic comun al celor două țări

Adrian Dumitru
<1 minut de citit Publicat la 20:42 15 Aug 2026 Modificat la 21:10 15 Aug 2026
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Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului. Sursa foto: Getty Images

Israelul ar vrea să poarte noi negocieri cu Libanul, mai ambiţioase, sub mediere americană, a declarat, sâmbătă seară, un purtător de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu, după atacuri ale armatei israeliene contra unor poziţii ale Hezbollah în sudul teritoriului libanez, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Bombardamentele israeliene împotriva Hezbollah ar trebui să relanseze negocierile şi să le facă mai serioase, nu să producă efectul contrar”, a afirmat Doron Spielman.

Acesta a accentuat că organizaţia pro-iraniană Hezbollah este un inamic comun pentru Israel şi Liban.

Atacuri aeriene israeliene au ucis 11 oameni, inclusiv femei şi copii, în sudul Libanului, sâmbătă, cel mai grav bilanţ de la acordurile de pace din iunie, care au dus la o reducere a ostilităţilor dintre Israel şi Hezbollah.

Armata israeliană a anunţat că a vizat, printre altele, pe un comandant al Hezbollah şi infrastructura acestei organizaţii.

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Etichete: Israel Orientul Mijlociu Liban Hezbollah SUA

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