Noi lucrări în București: va fi modernizată rețeaua de canalizare din zona Gării de Nord, care are aproape 100 de ani

Reţeaua de canalizare din zona Gării de Nord are aproape 100 de ani. Foto: Facebook.com/Primăria Municipiului București

Primăria Capitalei a anunţat, sâmbătă, că, va fi modernizată reţeaua de canalizare din zona Gării de Nord, care are aproape 100 de ani, concomitent cu lucrările la șina de tramvai de pe Bulevardul Dinicu Golescu, relatează Agerpres.

364 de metri de reţea de canalizare şi aproape 100 de metri de reţea de apă vor fi înlocuite de echipele Apa Nova.

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„Reţeaua de canalizare din zona Gării de Nord are aproape 100 de ani. O modernizăm acum, odată cu lucrările la şina de tramvai de pe Bulevardul Dinicu Golescu. Am început lucrările luna trecută, când am scos şina veche şi am făcut primele săpături”, a anunțat Primăria Municipiului Bucureşti pe pagina sa de Facebook.

Bulevardul Dinicu Golescu face parte din Lotul 7, lung de 1,8 kilometri, care cuprinde Bulevardul Gheorghe Duca, strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviţei, Bulevardul Dinicu Golescu.

„Tot aici, zilele acestea facem săpături pentru montarea noilor stâlpi pentru susţinerea reţelei de tramvai şi pentru iluminatul stradal. Reţelele electrice deja au fost îngropate, ca să nu mai vedem cabluri atârnate pe stâlpi. Până la finalul anului viitor, continuăm lucrările de modernizare a şinei de tramvai, a conductelor şi colectoarelor de apă/canal pe restul străzilor de pe acest lot”, a transmis Primăria.