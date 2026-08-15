Coreea de Sud invită Coreea de Nord la discuții pentru o încheiere oficială a războiului, înghețat prin armistițiul din 1953

Conflictul dintre cele două state din Peninsula Coreeană este practic înghețat de la semnarea armistițiului, în 1953. Foto: Getty Images

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, l-a invitat pe dictatorul din Coreea de Nord, Kim Jong Un, la discuții pentru a încheia oficial războiul dintre cele două țări, care din punct de vedere tehnic, este încă în desfășurare, relatează BBC.

Lee Jae Myung a sugerat că ar putea fi implementat un „sistem de securitate pe mai multe niveluri” pentru a evita izbucnirea unor noi tensiuni de-a lungul frontierei de facto dintre cele două țări, cunoscută sub numele de zonă demilitarizată (DMZ).

De asemenea, liderul sud-coreean s-a oferit să discute modalități concrete de a opri ambițiile nucleare ale Phenianului.

Coreea de Nord a testat constant rachete balistice capabile să transporte focoase nucleare, acțiuni percepute la Seul și în Japonia vecină drept o încercare de intimidare și de demonstrare a forței.

Conflictul dintre cele două state din Peninsula Coreeană este practic înghețat de la semnarea armistițiului, în 1953.

Cu toate acestea, în deceniile care au urmat au avut loc ciocniri și perioade de tensiune de-a lungul DMZ, precum și acuzații reciproce de provocări, inclusiv prin lansarea unor baloane care transportau gunoaie și materiale de propagandă.

Apelul Coreei de Sud

Lee, care a devenit președintele Coreei de Sud după ce predecesorul său, Yoon Suk Yeol, a fost destiuit pentru că a încercat să impună legea marțială, a încercat să dezghețe relațiile atât cu Coreea de Nord, cât și cu aliatul său China, care s-au deteriorat în mandatul lui Yoon.

„Să renunțăm la intențiile de a ne amenința reciproc și să începem discuțiile pentru a pune capăt războiului care durează de atâta timp, în calitate de părți direct implicate”, a declarat el în cadrul unei ceremonii dedicate Zilei Eliberării, care comemorează eliberarea Peninsulei Coreene de sub dominația japoneză.

Lee și-a exprimat speranța că cele două națiuni „se vor așeza față în față pentru o coexistență pașnică și o dezvoltare reciprocă”, adăugând că acest prilej ar putea și constitui un forum pentru discutarea unor „modalități eficiente de a opri dezvoltarea capacităților nucleare ale Nordului”.

Coreea de Nord s-a autodeclarat putere nucleară în 2022 și a promis că nu va renunța niciodată la armele sale nucleare, despre care se estimează că sunt în număr de câteva zeci.

Lee a declarat anterior că Phenianul produce între 15 și 20 de focoase nucleare anual. Președintele Coreei de Sud a declarat pentru BBC anul trecut că ar susține un acord între președintele american Donald Trump și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un pentru înghețarea producției.

El a spus că acesta ar fi un obiectiv „realist”, în timp ce Seulul continuă să susțină desființarea completă a programului nuclear al Coreei de Nord.

Trump este singurul lider occidental care s-a întâlnit cu Kim. Întrevederile au avut loc în timpul primului mandat al președintelui american.

Deși, după revenirea la Casa Albă, Trump și-a îndreptat atenția către alte regiuni, el a declarat în august anul trecut că speră să se întâlnească din nou cu Kim atunci când „va fi momentul potrivit”.

Coreea de Nord a testat o nouă rachetă balistică

Coreea de Nord nu a reacționat încă la oferta lui Lee. Agenția de presă de stat a regimului autoritar a relatat despre participarea lui Kim la propriile ceremonii dedicate Zilei Eliberării, unde acesta a depus o coroană de flori și a trecut în revistă garda de onoare.

Phenianul a respins în trecut ofertele lui Lee de dialog, și a criticat dur un acord pentru construirea, de către SUA, a unei flote de submarine cu propulsie nucleară pentru Coreea de Sud. Coreea de Nord a denunțat și exercițiile militare comune desfășurate de cei doi aliați.

Într-un nou semn al continuării retoricii belicoase și demonstrațiilor de forță, Coreea de Nord a lansat marți o rachetă balistică în mare.

A fost al 11-lea test de acest tip efectuat până acum în acest an și a avut loc cu doar câteva zile înainte de un exercițiu militar comun programat al SUA și Coreei de Sud.