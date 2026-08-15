Cel mai mare sistem de stocare pe baterii a intrat în funcțiune în Europa. Finanțatorul e prezent pe piața eolienelor din România

1 minut de citit Publicat la 16:54 15 Aug 2026 Modificat la 16:54 15 Aug 2026

Constructorul cele mai mari centrale din Europa pentru stocarea electricității în baterii este prezent și în România, unde dezvoltă un parc eolian. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Centrala electrică cu stocare pe baterii Coalburn 1, cu capacitatea de 500 MW/1 GWh, a intrat în exploatare comercială la o fostă mină de cărbune din Scoția, anunță publicația PV Magazine, care citează fondul de investiții Copenhagen Infrastructure Partners, CIP.

CIP este dezvoltatorul, proprietarul și finanțatorul principal al acestui proiect masiv de stocare a energiei în baterii.

Coalburn 1 este în prezent cea mai mare centrală electrică de tip BESS (Battery Energy Storage System, Sistem de stocare energetică în baterii) în funcțiune în Europa.

Construcția la situl din South Lanarkshire, lângă Glasgow, a început în noiembrie 2023.

CIP a vândut 50% din proiect către asigurătorul Axa IM Alts în aprilie 2025.

Coalburn 1 este primul dintr-o serie de trei proiecte BESS de 1 GWh pe care CIP le dezvoltă în Scoția.

Nischal Agarwal, partener în cadrul CIP, a declarat că livrarea cu succes a proiectului Coalburn 1 reprezintă o etapă importantă pentru investitorul în energii regenerabile.

Fondul care a construit centrala de stocare pe baterii este prezent pe piața eolienelor din România

"Fiind cel mai mare sistem operațional de stocare a energiei în baterii din Europa, Coalburn 1 va spori flexibilitatea și reziliența sistemului electric din Regatul Unit, va sprijini integrarea unei cantități mai mari de energie regenerabilă și va contribui la reducerea costurilor pentru consumatori.

Alături de Coalburn 2 și Devilla (celelate două proiecte similare ale CIP, n.r.), acest proiect demonstrează capacitățile industriale ale CIP în dezvoltarea, comercializarea și furnizarea de infrastructură energetică la scară largă", a afirmat el.

CIP lucrează în prezent la un portofoliu de facilități de stocare a energiei în baterii în Regatul Unit cu partenerul local Alcemi.

Portofoliul include Coalburn 1 și este format din șapte proiecte BESS cu o putere combinată de 4,3 GW.

Copenhagen Infrastructure Partners este un administrator global cu un portofoliu de 37 de miliarde de euro prin inter­mediul a 15 fonduri.

Fondul danez este prezent și în România, unde dezvoltă parcul eolian Peştera II, în Constanţa, cu o capacitate de 392 MW.