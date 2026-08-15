Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa a fost ridicată într-un sat din Polonia

Polonia rămâne un bastion catolic, însă se secularizează rapid. Foto: Profimedia Images

O statuie de 55 de metri înălțime a Fecioarei Maria a fost ridicată în satul Konotopie din Polonia. Este cel mai înalt monument care o înfățișează pe Maica Domnului din Europa și al doilea din lume, după statuia „Mama întregii Asia” din Filipine, relatează Euronews.

Statuia din beton și oțel va fi binecuvântată la data de 15 august, când creștinii din toată lumea sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, cu toate că lucrările nu sunt finalizate, iar în parcarea noroioasă sunt încă împrăștiate materiale și resturi de construcție.

Miliardarul Roman Karkosik a finanțat realizarea statuii, costul fiind estimat la aproximativ 100 de milioane de zloți polonezi (22 de milioane de euro).

Autoritățile din orașul din apropiere, Kikol, unul dintre cele mai sărace municipalități din țară, speră că statuia va atrage pelerini și va ajuta economia, prin crearea de noi locuri de muncă.

Autocare cu vizitatori soseau deja în zonă, în timp ce schelele încă erau montate, a declarat un paznic al amplasamentului.

„Este extraordinară. Sper să aducă sănătate tuturor celor care vin aici să se roage”, a spus o turistă.

„Este o investiție privată. Fiecare poate să facă ce vrea. Nu este finanțată de stat, așa că sunt de acord cu investiția asta”, a spus un alt turist.

Nu toți polonezii sunt convinși de potențialul economic al statuii. Unii localnici au declarat pentru AFP că ar fi fost mai bine ca banii să fie folosiți pentru construirea unui spital sau al unui orfelinat.

Polonia rămâne un bastion catolic, însă se secularizează rapid: 71% dintre locuitori s-au declarat romano-catolici la recensământul din 2021, față de 88% cu un deceniu înainte.