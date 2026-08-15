În țara în care sunt cu 30 de milioane mai puține femei, bărbații cad pradă mireselor care le iau banii și dispar

Timp de decenii, în China a existat faimoasa politică a „copilului unic”. Foto: Getty Images

Un fenomen nou ia amploare în China: din ce în ce mai mulți bărbați reclamă că sunt înșelați de agenții matrimoniale și de miresele ideale pe care le găsesc cu ajutorul lor. Cu 30 de milioane mai mulți bărbați decât femei, în China bărbații singuri devin din ce în ce mai doritori să se căsătorească pe măsură ce înaintează în vârstă și asta îi transformă într-o pradă vulnerabilă, relatează BBC.

Wang Zhuang a fost victima ideală. La 37 de ani aproape că își pierduse speranța că își va întâlni vreodată soția. Asta până când a văzut anunțul unei agenții matrimoniale, care promitea că nu îi va irosi ani din viață în căutarea partenerei ideale. Agenția s-a oferit, contra unei sume semnificative de bani, să îi facă cunoștință cu o femeie „modestă” și „devotată” familiei.

„Agenția a spus că fetele din Guizhou sunt chibzuite. Mi-au spus că sunt gospodine și că familiile lor sunt foarte sărace așa că, după căsătorie, se vor așeza la casa lor și vor trăi cu tine”, a explicat Wang pentru BBC.

Așa că bărbatul s-a dus în Guiyang, un oraș din provincia de sud-vest Guizhou, în speranța că își va întâlni sufletul pereche. Agenția i-a organizat întâlniri cu opt femei. Toate discuțiile au avut loc sub supravegherea reprezentanților agenției. Wang le-a întrebat de unde provin, dacă au fost căsătorite în trecut și dacă au copii. A hotărât că cea de-a opta femeie este cea pe care dorește să o ia de soție, deși s-au întâlnit doar de câteva ori pentru maximum 10 de minute.

Femeia i-a spus că nu a mai fost căsătorită și nu are copii. Era și mai tânără ca el, ceea ce Wang își dorea. „Se îmbrăca simplu. Părea introvertită și sinceră”, și-a amintit Wang.

S-au căsătorit, după ce a fost de-acord să-i plătească „taxa de mireasă”.

„Toată familia mea a fost aruncată în haos. Am cheltuit peste 44.000 de dolari. Dacă includem și petrecerea de nuntă și toate celelalte cheltuieli, m-a costat între 60.000 și 74.000 de dolari”, a spus el.

Nunta a fost atent documentată de agenție. Wang are și acum poze cu el și mireasa lui. Apoi a început coșmarul. La câteva luni după căsătorie, au început să sune recuperatorii de datorii. Wang a devenit suspicios. I-a verificat telefonul și a descoperit că fusese căsătorită de trei ori în trecut, avea trei copii, o boală cu transmitere sexuală gravă și datorii mari. Mințise chiar și în legătură cu vârsta ei.

„Părinții dau vina pe mine. Sufăr de insomnie și anxietate. Nu mă pot concentra la muncă”, a spus el.

Bărbatul a confruntat-o cu informațiile pe care le-a aflat. Femeia a recunoscut totul și a spus că e de acord cu divorțul, dar nu a vrut să-i dea niciun ban înapoi din „taxa de mireasă”.

Wang a încercat să-și găsească dreptatea la agenția matrimonială, dar când s-a dus la sediul ei, era gol.

Criză demografică în China

Povestea lui Wang este un caz extrem al unei crize demografice care se conturează de mult timp în China.

Timp de decenii, în China a existat faimoasa politică a „copilului unic”. Deși abandonată în ianuarie 2016, preferința familiilor pentru băieți și faptul că avea dreptul la un singur urmaș a dus la o reducere dramatică a numărului de femei și la un dezechilibru puternic între sexe.

În prezent, în China sunt cu 30 de milioane mai mulți bărbați decât femei – mai mult decât populația masculină a Marii Britanii sau întreaga populație a Australiei.

Aceste dezechilibru democrafic îi lasă pe bărbați precum Wang, aflați spre sfârșitul anilor 30 și care locuiesc în orașe mici sau în zone rurale îndepărtate, cu puține opțiuni. Femeile din aceste regiuni își permit să fie mai pretențioase, deoarece știu că sunt căutate.

„Cerințele pentru bărbați sunt foarte ridicate în orașul meu. Trebuie să ai mașină, casă, iar familia ta ar trebui, de preferat, să aibă o afacere”, a spus el.

Multe familii cer, de asemenea, o „taxă de mireasă” ridicată, o tradiție chineză veche prin care familia mirelui îi oferă bani miresei. În unele zone ale Chinei, unde bărbații sunt mult mai numeroși decât femeile, acest obicei a devenit o povară financiară semnificativă.

Nu e de mirare astfel că agenții matrimoniale precum cea din Guizhou, care promit „căsătorii fulger”, sunt tot mai populare. Înșelătoriile care exploatează singurătatea acestor bărbați sunt în creștere, potrivit presei chineze de stat.

Este dificil de stabilit amploarea acestor fraude în China, însă fenomenul a devenit suficient de extins pentru a atrage atenția autorităților. Între ianuarie 2024 și martie 2025, procurorii au instrumentat cazuri care implicau 1.546 de persoane acuzate de infracțiuni legate de industria matrimonială.

Într-un caz, o agenție matrimonială ar fi folosit chelnerițe drept momeală pentru a înșela 128 de victime cu peste 371.000 de dolari.

„Cred că guvernul ar putea introduce reglementări specifice pentru această industrie, menite să combată fraudele asociate căsătoriilor fulger”, a declarat pentru BBC Fan Binghe, de la biroul din Nanjing al firmei de avocatură Beijing Jingshi.

În această lună, cinci autorități au lansat împreună o campanie națională împotriva industriei matrimoniale.

BBC notează că a fost extrem de dificil să convingă reprezentanții unei agenții matrimoniale să discute cu presa.

„Există o piață uriașă pentru căsătoriile fulger în China. A apărut cu adevărat abia în ultimii doi-trei ani”, a spus directorul unei astfel de agenții.

Agențiile susțin că familiile din această regiune nu au respectat cu strictețe politica copilului unic, ceea ce înseamnă că zona are un număr mai mare de femei. „Chiar dacă un cuplu avea două sau trei fiice, continua să încerce până avea un băiat”, ne-a spus unul dintre reprezentanții agenției pentru BBC.

Aceștia spun că acum încearcă să le găsească acestor femei soți din provinciile centrale, precum Wang, care locuiește în Hebei, care sunt relativ înstăriți.

„Clienții noștri sunt liberi să aleagă pe oricine doresc. Scopul afacerii noastre este să ajutăm oamenii să găsească pe cineva cu care își doresc cu adevărat să fie”, a explicat el.

Una dintre reclame îi asigură pe potențialii clienți că „Trei zile alături de persoana potrivită pot fi mai bune decât trei ani de întâlniri”.

Înșelăciunea, greu de dovedit în instanță

Wang își petrece acum timpul încercând să-i ajute pe alți oameni care au căzut victime unor escrocherii similare.

Apartamentul pe care îl închiriază este plin de bărbați care fie încearcă să-i găsească pe proprietarii agenției care i-a înșelat, fie încearcă să-și recupereze pierderile de la soțiile care au fugit după doar câteva săptămâni de căsătorie.

Aceste cazuri sunt extrem de dificil de dovedit în instanță, a explicat avocatul Fan Binghe. În primul rând, legislația chineză nu prevede o infracțiune specifică pentru acest tip de fraudă matrimonială, astfel că, pentru formularea unor acuzații penale, victima trebuie să demonstreze că intenția soțului sau a soției a fost încă de la început să-i ia banii.

„În cazurile pe care le-am gestionat, suspecții susțin adesea că au intenționat cu adevărat să se căsătorească și să ducă o viață bună, dar și-au dat seama că erau incompatibili, au avut conflicte și au decis să pună capăt relației. În astfel de situații, linia de demarcație devine neclară. Problemele de cuplu sunt greu de infirmat”, a spus el.

Și mai dificil este să recuperezi banii de la agențiile matrimoniale fictive, care adesea își închid afacerea imediat ce au făcut suficienți bani.

Wang a reușit să recupereze o parte din bani, dar nu pe toți.

„După ce am trecut prin așa ceva, nici măcar nu știu dacă mă mai pot căsători. Era deja greu să-mi găsesc pe cineva. Iar acum am cheltuit atât de mulți bani. Nu mai iau în considerare căsătoria”, a spus el.

Wang și bărbații din apartamentul lor par să fi ajuns într-un punct mort.

„Au trecut aproape doi ani și nici acum nu știu când voi putea divorța de ea. Nu știu când se va rezolva această situație, ca să-mi pot relua viața normală. Simt că nu se mai termină”, a spus el.