Grindeanu, un nou atac la adresa premierului demis: "Bolojan și gașca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD"

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, susține că premierul interimar Ilie Bolojan și USR au dezvoltat o "tulburare obsesiv-compulsivă" pentru PSD, conform Agerpres. "Plătim 500 de euro pe MWh la bulgari și voi încă o țineți langa cu PSD?! Adevărul este simplu: ați preluat o țară cu a doua creștere economică din UE și ați dus-o pe penultimul loc", a precizat liderul PSD.

"Este clar. Bolojan și gașca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD. Ați spoliat românii, ați prăbușit economia și ați sufocat firmele. Opriți-vă! Terminați în a mai mesteca lozinci stupide cu PSD dimineața, la prânz și seara. Chiar nu vă pică greu la stomac să vedeți că datele INS și Eurostat spun că aveți două trimestre de cădere economică și două de stagnare?!

Doar în primul semestru din 2026: PIB real -1,6% pe seria ajustată sezonier. PIB -0,8% pe seria brută. V-ați făcut bugetul pe +1% creștere economică. După șase luni suntem la -0,8%. Îți lipsesc aproape 40 de miliarde, Ilie! Mai crești niște taxe?! Vindem niște acțiuni la companii strategice?! Mai stingem lumina prin casele românilor, cum facem?!", a scris Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook, pe care a făcut-o în cursul zilei de vineri, 14 august 2026.

El a susținut că situația din energie care generează în această perioadă importuri la prețuri crescute se datorează, în primul rând, PNL.

"Plătim 500 de euro pe MWh la bulgari și voi încă o țineți langa cu PSD?! După ce voi de la PNL ați avut 90 de luni Ministerul Energiei și PSD doar 10 luni?! Și după ce Miruță 2 cm s-a făcut de toată ocara jucându-se stupid cu stâncile și barjele pe Dunăre?!", a completat liderul PSD.

Potrivit acestuia, actualii guvernanți au adus România pe penultimul loc în UE la creștere economică.

"Adevărul este simplu: ați preluat o țară cu a doua creștere economică din UE și ați dus-o pe penultimul loc. Doar România și Irlanda au scădere economică din toată Uniunea Europeană. Ați distrus și ați îngropat orice speranță. E tot ce v-a ieșit de minune....Va fi o binecuvântare pentru țara noastră când vom scăpa de această pestă haștagistă...iar asta va fi foarte curând!", a mai afirmat Grindeanu.

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis, vineri, într-o conferință de presă, că actuala criză energetică pe care o traversează România este și rezultatul lipsei unei strategii coerente în domeniu, care trebuia să fie realizată anii trecuți.