Surse: Bolojan și președinta CCR s-ar fi întâlnit în biroul lui Abrudean înainte de decizia pe Legea ANI. PSD și AUR cer explicații

Informația a stârnit reacții politice, iar reprezentanți ai AUR și PSD cer explicații cu privire la scopul și subiectele discuției. FOTO: Agerpres

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, într-o discuție care nu a fost anunțată public, potrivit acuzațiilor făcute de reprezentanți ai PSD și AUR.

Informația a stârnit reacții politice, iar reprezentanți ai AUR și PSD cer explicații cu privire la scopul și subiectele discuției, în condițiile în care CCR urmează să se pronunțe pe mai multe acte normative cu miză politică. Luni, Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe asupra Legii ANI, care include amendamentul ce vizează mandatul de primar al Timișoarei al lui Dominic Fritz.

Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat luarea unei decizii privind sesizările de neconstituționalitate la noua Lege a integrităţii. Actul normativ a fost atacat la Curte printr-o sesizare comună a 27 de senatori de la USR şi PNL, dar şi printr-o acţiune separată a preşedintelui Nicuşor Dan.

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu spune că indiferent de conținutul discuției, contextul în care ar fi avut loc întâlnirea face necesară clarificarea rapidă și transparentă a scopului acesteia, tocmai pentru a elimina orice suspiciune privind activitatea Curții Constituționale.

PSD și AUR cer explicații

Ea a amintit și despre controversele care au existat în trecut în jurul relației dintre reprezentanții instituțiilor politice și judecătorii Curții Constituționale: „Mai avusese și Klaus Iohannis o fostă consilieră care odată ajunsă judecător la CCR se mai ducea pe la Cotroceni să se consulte cu el. Acum repetați dvs figura?”, a spus Georgiana Teodorescu, potrivit unui comunicat de presă.

Ea consideră că natura funcției deținute de Simina Tănăsescu și momentul în care presa relatează că s-ar fi produs întâlnirea impun răspunsuri fără echivoc din partea celor implicați.

„Se impun clarificări urgente legate de această întâlnire. Atât din partea dumneavoastră cât și a lui Ilie Bolojan!”, a spus europarlamentarul AUR. Aceasta solicită să fie explicate circumstanțele și subiectul discuției: „El v-a chemat? Dumneavoastră v-ați dus neinvitată? Cu ce scop? Ce ați discutat? Nu este, totuși, vorba de o întâlnire accidentală în piață”, a mai spus europarlamentarul. „Iar CCR în vremurile noastre nu se bucură tocmai de cea mai bună imagine sau credibilitate. Și nu întâmplător”, a mai spus Georgiana Teodorescu.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a reacționat la rândul său cu privire la informațiile despre întâlnirea dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, acuzând că aceasta ar fi avut legătură cu dosarul privind Legea ANI, asupra căruia Curtea Constituțională urmează să se pronunțe luni.

"Ce a căutat azi președinta CCR în biroul domnului Abrudean, să se întâlnească cu Bolojan??? "Întâmplător" dna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI!", a scris senatorul PSD.

USR a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea ANI, la o zi după ce aceasta a fost adoptată de Parlament cu amendamentul „Fritz”, depus de PSD, și amendamentul AUR privind averile partenerelor demnitarilor. Deputații și senatorii USR nu au votat legea, susținând că, din cauza acestor două prevederi, aceasta este neconstituțională. Sesizarea la CCR a fost semnată și de PNL.