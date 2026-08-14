Lista sectoarelor economice care cuprind activități desfășurate în funcție de succesiunea anotimpurilor, aprobată de Guvern

1 minut de citit Publicat la 20:01 14 Aug 2026 Modificat la 20:01 14 Aug 2026

Lista sectoarelor economice care cuprind activități desfășurate în funcție de succesiunea anotimpurilor, aprobată de Guvern. Sursa foto: Getty Images

Guvernul României a stabilit vineri, prin hotărâre, lista sectoarelor care cuprind activități desfășurate în funcție de succesiunea anotimpurilor, în vederea aplicării regimului privind încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători sezonieri, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, lista cuprinde sectorul agriculturii și sectorul servicii de cazare, alimentație publică și agrement în domeniul turismului.

"Astfel, în sectorul agriculturii sunt incluse, în principal, următoarele activități: cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și plantelor oleaginoase; cultivarea legumelor și pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; cultivarea strugurilor; cultivarea fructelor și a arbuștilor fructiferi; cultivarea altor plante permanente; activități în ferme mixte; activități auxiliare pentru producția vegetală și creșterea animalelor; activități după recoltare și pregătirea semințelor", se arată în comunicat.

În sectorul servicii de cazare, alimentație publică și agrement în domeniul turismului sunt incluse activități precum:

servicii de cazare în hoteluri și alte facilități de cazare; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;

campinguri și tabere;

restaurante și unități mobile de alimentație;

servicii de alimentație (catering);

baruri și alte activități de servire a băuturilor;

activități de închiriere a bunurilor recreaționale și a echipamentelor sportive;

activități ale parcurilor tematice și de distracții și alte activități recreative și distractive.

"Prin stabilirea acestei liste, se asigură transpunerea articolului 2 alineat (2) din Directiva 2014/36/UE privind condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri.

Elaborarea listei are în vedere Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, în forma actualizată, prevăzută în OUG nr.194/2002. La data intrării în vigoare hotărârii, se abrogă HG nr. 187/2017", conform comunicatului.